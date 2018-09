Hamburg : Flaschensammler auf St. Pauli will Farmer in Afrika werden

Pfandsammler bessern auf dem Kiez ihr Einkommen auf. Für einen von ihnen sollen sich die Flaschen in fette Kühe verwandeln.

von Bernhard Sprengel, dpa

10. September 2018, 13:01 Uhr

Hamburg | Vom Flaschensammler zum Farmbesitzer – das ist der Traum von Jacub. Der 33-Jährige aus Ghana lebt -– mit Unterbrechungen – seit 2014 in Hamburg-St.-Pauli. Das Vergnügungsviertel ist eine Art Goldgrube für ihn. Während in anderen Stadtteilen die Bewohner ihr Bier oder Mineralwasser meistens zu Hause trinken, leeren Kiezbesucher ihre Flaschen gern auf der Straße – und lassen sie stehen. Rund 200 Glas- und Plastikflaschen sammelt Jacub jeden Tag ein. Dabei können 30 bis 40 Euro für ihn herausspringen.

Jacub hat Konkurrenz, er ist nicht der einzige in diesem Geschäft auf dem Kiez. Fotografieren lassen will er sich bei seinem Job nicht. Der 33-Jährige geht nur diesem Geschäft nach – mit einem festen Ziel vor Augen: Er will sich eine Existenz in seiner westafrikanischen Heimat aufbauen. „7000 Euro ist okay“, sagt er. So viel will er zusammensparen. Für 3500 Euro will er sich einen gebrauchten Transporter kaufen und nach Ghana mitnehmen. Mit dem übrigen Geld will er sich Rinder kaufen und eine Viehzucht starten. „Das wird das Rückgrat meiner Existenz sein“, sagt er.

Jacubs Familie besitzt Land im bergigen Norden von Ghana. Er hat zwei Töchter, Zwillinge, erzählt er. Die Mutter der Kinder habe er nicht heiraten dürfen, weil die wohlhabendere Familie der Frau nicht wollte, dass sie mit einem armen Schlucker wie ihm die Ehe eingeht.

Über Libyen und Sizilien nach Hamburg

Nach der Schule war Jacub als Jugendlicher nach Libyen gegangen. Dort fand er Arbeit als Anstreicher. 15 Jahre konnte er gut leben. „Libyen war ein Paradies, als Gaddafi an der Macht war“, schwärmt er. Doch 2011 wurde der Diktator gestürzt und es begann ein Bürgerkrieg. Jacub flüchtete im Sommer 2013 über Lampedusa nach Sizilien. Die Sizilianer seien freundliche Menschen und die Versorgung mit Essen sei gut gewesen, sagt er. Aber das Leben im Lager war hart, und Arbeitsmöglichkeiten gab es auch nicht. Die Italiener hätten ihm schließlich Papiere gegeben und ihn weggeschickt.

2014 kam er nach Hamburg. Erstmal reiste er für mehrere Monate nach Finnland weiter. Dort sei das Wetter aber so kalt gewesen, dass er in die Hansestadt zurückkehrte. Gut zwei Jahre habe er in einer Alternativ-Werkstatt übernachten dürfen. Im vergangenen Jahr hätten ihn G20-Gegner rausgeworfen, erzählt er. Nun lebt Jacub auf der Straße. „Wenn ich für eine Unterkunft zahlen müsste, könnte ich kein Geld für Afrika sparen“, sagt er. Seine Kleidung und ab und zu eine Mahlzeit bekommt er von christlichen Hilfseinrichtungen auf St. Pauli.

Jacub wird im Stadtteil unterstützt. Ein Strandclub überlässt ihm häufig einen Teil des Leerguts, das die Clubgäste nach dem Feiern zurücklassen. Manchmal werde er aber auch von Leuten rassistisch beleidigt oder beschimpft, erzählt er. Die Polizei habe ihn schon mehrfach kontrolliert – dabei sei doch klar, dass er in seinem Einkaufswagen nur Flaschen sammele. „Ich unterstütze keine Straftaten“, sagt er mit Blick auf die Drogendealer, von denen viele ebenfalls aus Afrika stammen. Er fügt aber hinzu: „Jeder muss irgendwie durchkommen. Unsere armen Familien in Afrika brauchen was zu essen.“

Noch zweimal Überwintern in Afrika

Anfang November will Jacub Hamburg verlassen. „Wenn der Winter beginnt, flüchte ich nach Afrika. Die Winterverhältnisse in Deutschland sind wirklich verrückt“, sagt er mit einem Schauder in der Stimme. Das Pfandgeld von 4000 bis 5000 Flaschen wird er für den Flug in die Heimat ausgeben müssen, schätzt er. Für den Hin- und Rückflug, denn im Frühjahr will er zurückkommen. Aber nur noch zwei Mal.

„Ab 2020 werde ich zu Hause bleiben, und dann werde ich nie wieder irgendwo hingehen“, sagt Jacub mit Überzeugung. Sein Transporter wird seine Farm in Schwung bringen und die Kühe werden ihm den Bau eines eigenen Hauses ermöglichen, daran glaubt er fest. Und dann, dann wird er so wohlhabend sein, dass er heiraten kann.