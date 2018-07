Sauerstoffarmut : Fischsterben in Hamburg: Weitere Tonne toter Tiere abgeschöpft

Bereits am Wochenende wurden in Hamburg fast fünf Tonnen toter Fisch geborgen. Auch in SH leiden die Fische.

von dpa

31. Juli 2018, 14:27 Uhr

Kiel/Hamburg | In Hamburg ist am Dienstag erneut eine Tonne toter Fisch abgeschöpft worden. Die Umweltbehörde sammelte nach eigenen Angaben die Tiere an der Fuhlsbüttler Schleuse ein. Wegen des niedrigen Sauerstoffgehalts im Wasser starben dieses Jahr besonders viele Fische.

Grund dafür waren die hohen Temperaturen. Wenn sich Wasser erwärmt, kann es weniger Sauerstoff aufnehmen. Doch Fische brauchen den Sauerstoff im Wasser, um zu überleben. Stehende Gewässer sind von dem Sauerstoffmangel stärker betroffen als Fließgewässer.

Schon am Wochenende holte die Hamburger Umweltbehörde zwischen vier und fünf Tonnen toten Fisch aus den Gewässern der Hansestadt. Die Behörde hat eine zentrale Rufnummer eingerichtet. Dort können sich Bürger melden, die tote Fische entdecken. Oft kommt es durch die Tiere zu starker Geruchsentwicklung.

Bisher vereinzelte Fischsterben im Norden

Auch die Fische in den schleswig-holsteinischen Binnengewässern leiden unter der anhaltenden Hitze und Trockenheit.

Fischsterben seien bisher vereinzelt bekanntgeworden, teilte das Umweltministerium am Dienstag mit. Demnach sind die Wasserstände normal bis niedrig, letzteres oft in Seen.

Auch wenn Gewässer nicht austrocknen, steigt die Wassertemperatur. Damit einher geht ein sinkender Sauerstoffgehalt, was sich negativ auf Wirbellose und Fische auswirkt. Im Norden gibt es rund 300 natürliche Seen sowie Flüsse und Bäche mit einer Gesamtlänge von 30.000 Kilometern.

Einzelne Seen mit erhöhter Blaualgenkonzentration in Schleswig-Holstein

Höhere Temperaturen und ein erhöhtes Lichtangebot durch viel Sonnenschein fördern auch das Wachstum von Cyanobakterien (Blaualgen).

Dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume wurden bis zum Montagnachmittag einzelne Seen mit einer erhöhten Blaualgenkonzentration bekannt. Dass die Cyanobakterien derzeit nicht so massiv auftreten, liegt dem Ministerium zufolge möglicherweise an einer stabilen Temperaturschichtung in den Seen.

Damit stehe das nährstoffreiche Tiefenwasser den Algen in der lichtdurchfluteten Schicht nicht zum Wachstum zur Verfügung. Ein weiterer Grund könnten geringere Nährstoffeinträge infolge ausgetrockneter Zuläufe sein.