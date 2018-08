Jenfelder Moor : Fischsterben in Hamburg geht weiter

Der Sauerstoffgehalt in Hamburgs Gewässern hat sich erhöht – diesmal machte ausgerechnet Regen den Tieren zu schaffen.

von shz.de

15. August 2018, 07:19 Uhr

Hamburg | Die Hamburger Umweltbehörde hat erneut tote Fische aus dem Jenfelder Moor geholt. Vor allem Brassen und einige Aale starben. Obwohl sich die Qualität der Hamburger Gewässer verbessert habe, könne man noch keine Entwarnung geben, heißt es aus der Behörde. Dort vermutet man, dass das erneute Fischsterben mit dem Regen in der vergangenen Woche zusammenhängt. Denn der Niederschlag löst Sedimente am Ufer und diese zehren den Sauerstoff im Wasser auf – so die Theorie. Am Samstag wurden 400 Kilogramm der verendeten Tiere eingesammelt.

Nach Angaben von Christian Wolter, Fachmann für Biologie und Ökologie der Fische am Berliner Leibnitz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB), können sich die meisten Fische auf den niedrigen Sauerstoffgehalt bei Hitze einstellen. Im Vergleich zu zehn Grad Wassertemperatur habe das Wasser bei 28 Grad nur noch ein gutes Drittel seines Sauerstoffgehalts. „Fische stellen dann ihren Stoffwechsel um, sie werden inaktiver“, erklärt der Wissenschaftler. Aber sie würden deshalb nicht gleich in großer Zahl sterben. Das geschehe eher, wenn zusätzlich zur Hitze starker Regen Dreck in die Gewässer spüle und der Sauerstoffgehalt dadurch weiter sinke.

Holger Sticht vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) hingegen betont, Fische würden sterben, wenn das Wasser immer wärmer wird. „Spätestens ab 28 Grad ist mit Schädigungen der Gewässerbiologie zu rechnen“, sagt er.

Grundsätzlich hat sich der Sauerstoffgehalt in den Hamburger Gewässern wieder erhöht. Laut Umweltbehörde liegt er in Alster, Elbe und Wandse über vier Milligramm pro Liter, also außerhalb des Bereiches, der für Fische kritisch ist. Nur in der Tarpenbek bleibt die Sauerstoffkonzentration mit 2,7 Milligramm pro Liter sehr niedrig.

Foto: Suhr

Auch in Kiel war es während der heißen Tage zum Fischsterben gekommen. Viele Karpfen im Teich des Schützenparks trieben tot an der Oberfläche – weitere Tiere kämpften mit hektischer Schnappatmung ums Überleben.

Wenn sich Wasser erwärmt, kann es weniger Sauerstoff aufnehmen. Doch Fische brauchen den Sauerstoff im Wasser, um zu überleben. Stehende Gewässer sind von dem Sauerstoffmangel stärker betroffen als Fließgewässer. In den vergangenen Wochen holte die Hamburger Umweltbehörde tonnenweise toten Fisch aus den Gewässern der Hansestadt.

Auch die Blaualgenkonzentration in der Alster hat abgenommen. Sie liegt zurzeit bei acht Mikrogramm pro Liter. Das ist deutlich weniger als beim Ironman im Juli. Damals durften die Sportler wegen der hohen Blaualgenkonzentration nicht in der Alster schwimmen. So wurde aus dem Triathlon ein Duathlon.