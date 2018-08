Hamburg : Feuerwehr rückt zweimal aus: Sterben Schwäne auf der Alster?

Am Freitagabend trieben an unterschiedlichen Stellen zwei Schwäne im Wasser – ein Tier konnte nur tot geborgen werden.

von Sebastian Peters

04. August 2018, 09:30 Uhr

Hamburg | Am Freitagabends gegen 20.40 Uhr musste die Feuerwehr mit einem Kleinboot ausrücken, um am Alsterufer am Harvestehuder Weg einen verstorbenen Schwan zu bergen. Etwa 20 Minuten später gab es schon den nächsten Einsatz. Am Ballindamm Höhe „Alstertor“ lag ein zweiter Schwan völlig entkräftet im Wasser. Die Feuerwehr sammelte das Tier ein. Noch ist Unklar, was die Ursache für das Leiden der beiden Schwäne ist.

