Hamburg-Moorburg : Feuerwehr rettet Pferd „Heidi“ aus Graben

Das Tier war im Schlamm versunken und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien.

von Tobias Johanning

28. April 2018, 16:41 Uhr

Hamburg | Am Samstagnachmittag hat die Feuerwehr ein Pferd aus einem Graben in Moorburg gerettet. Das Pferd "Heidi" war gegen 13.30 Uhr in den Graben am Moorburger Kirchdeich gefallen und versank dort im Schlamm.

Aus eigener Kraft kam es nicht mehr heraus. Die alarmierten Feuerwehrleute zogen das Pferd mit einem Trecker aus dem Graben. Laut ersten Angaben vor Ort hat "Heidi" nur leichte Verletzungen erlitten.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?