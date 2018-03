Wentorf bei Hamburg : Feuerwehr rettet Ente – und zwei Schulklassen jubeln

Das Tier hing hilflos an einer Plastiksehne in etwa sechs Metern Höhe an einem Baum.

von Peter Wüst

15. März 2018, 17:26 Uhr

Wentorf | Spannender als Unterricht. Zwei Schulklassen des Gymnasiums Wentorf bei Hamburg haben am Donnerstag gut eine Viertelstunde lang die Rettung einer Ente beobachtet, die hilflos an einer Plastiksehne in etwa sechs Meter Höhe an einem Baum direkt vor den Klassenzimmern hing. Nach der geglückten Rettung war der Jubel der Kinder groß, und es gab reichlich Beifall für die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr.



Aus dem Korb der Drehleiter heraus hatten Löschmeister Rainer Schmidt und Oberfeuerwehrmann Georg Akens sich die Ente gegriffen und mit einem Messer die Plastiksehne durchtrennt. Danach flog die Ente auf den Boden zurück und watschelte eilig davon. Ente gut, alles gut.



Bei dem geretteten Tier handelt es sich wahrscheinlich um eine Mandarinente, die ursprünglich in Ostasien beheimatet ist. In Europa gibt es vereinzelt verwilderte Parkpopulationen, die aus Gefangenschaftsflüchtlingen entstanden sind.

