Hamburg : Feuerwehr löscht ersten Waldbrand des Jahres

von dpa

08. April 2018, 11:34 Uhr

Hamburg | In den Harburger Bergen in Hamburg ist am Sonnabend ein Waldstück auf einer Fläche von etwa 2000 Quadratmetern in Flammen geraten. Fast 70 Einsatzkräfte rückten an, um den ersten Waldbrand des Jahres nahe der Autobahn 7 zu löschen, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Die Brandursache war zunächst nicht klar.

Das Feuer war in einem abgelegenen Teil des Waldes ausgebrochen. Die Feuerwehrleute verlegten Schläuche zur nächsten, mehrere Hundert Meter entfernten Wasserversorgung. Nachdem der Brand gelöscht war, mussten die Einsatzkräfte den Waldboden umgraben. So sollte verhindert werden, dass sich ein neues Feuer entzündet, hieß es.

