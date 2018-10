Feuer in Wohnung in Tonndorf : Feuerwehr Hamburg löscht brennende Küche

Die Nachlöscharbeiten zogen sich hin. Die Feuerwehr war insgesamt drei Stunden im Einsatz.

von Gerrit Hencke

22. Oktober 2018, 08:25 Uhr

Hamburg | Die Feuerwehr Hamburg hat am Sonntagabend einen Küchenbrand in einem Wohnhaus im Stadtteil Tonndorf gelöscht. Die Einsatzkräfte wurden um 19.46 Uhr zu dem Feuer in der Stein-Hardenberg-Straße alarmiert, da es in einer Wohnung brennen sollte. Als die alarmierten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, bestätigte sich die Meldung.

Das Feuer wurde in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses lokalisiert und gelöscht. In der betroffenen Wohnung hatte Küchenmobiliar gebrannt, welches dafür sorgte, dass sich die Nachlöscharbeiten über einen längeren Zeitraum hinzogen. Der Einsatz der Feuerwehr Hamburg dauerte insgesamt zwei Stunden. Die Brandursache wird jetzt von der Polizei ermittelt.

