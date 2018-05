Hamburg : Feuer legt Gartenlaube in Schutt und Asche

Meterhohe Flammen und die Wasserversorgung war rund zwei Kilometer weit von der Brandstelle entfernt.

von rtn, Peter Wüst

01. Mai 2018, 11:59 Uhr

Hamburg | Unter schwierigen Bedingungen haben Feuerwehrleute in der Nacht zu Dienstag im Kleingartenverein 142 am Bauerbergweg in Hamburg-Horn eine brennende Gartenlaube gelöscht.

Anwohner hatten den Feuerschein nach Mitternacht entdeckt und den Notruf 112 gewählt. Als die alarmierten Feuerwehrleute kurze Zeit später am Einsatzort eintrafen, brannte die rund sechs mal fünf Meter große Gartenlaube bereits lichterloh.

Die Löscharbeiten mussten zwei Mal unterbrochen werden, da nicht genügend Löschwasser am Einsatzort war. Ein Tankwagen mit achttausend Litern Wasser musste herangeführt werden. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.

