Brand : Feuer in Parkhaus in Hamburg-Horn: Auto ausgebrannt

Bei einem Feuer in einem Parkhaus im Hamburger Stadtteil Horn ist ein Auto ausgebrannt. Zwei weitere wurden beschädigt. Ein Passant hatte am frühen Sonntagmorgen zunächst einen Brand des gesamten Parkhauses am U-Bahnhof Horner Rennbahn gemeldet, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Wie sich vor Ort herausstellte, stand jedoch lediglich ein Auto in Flammen. Nach ersten Erkenntnissen hatte gelagerter Müll durch die Abluft einer Lüftungsanlage Feuer gefangen. Die Flammen setzten den Wagen in Brand, der komplett ausbrannte. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch die Hitze sowie den Ruß in Mitleidenschaft gezogen. Menschen wurden nicht verletzt.

