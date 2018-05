Wohnungsbrand : Feuer in Jenfeld war vermutlich Brandstiftung

Das Feuer forderte einen Toten und zahlreiche Verletzte.

03. Mai 2018, 19:34 Uhr

Hamburg | Nach einem Wohnhausbrand in Jenfeld entfalten sich immer mehr dramatische Entwicklungen. Eine von der Polizei bereits tot gemeldete Frau ist noch am Leben. Und hinsichtlich der Brandursache gibt es einen ersten Verdacht.

Beim Wohnhausbrand von Jenfeld mit einem Toten geht die Polizei von Brandstiftung aus. Der Verdacht richtet sich gegen den 46-jährigen Bewohner einer Erdgeschosswohnung, in der das Feuer den Ermittlungen zufolge am Mittwochmorgen ausgebrochen war.

Unterdessen hat die Polizei Angaben korrigiert, wonach es ein zweites Todesopfer gegeben habe. Entgegen ersten Erkenntnissen sei die 65 Jahre alte Frau hirntot „und noch nicht verstorben“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend.

Die 65-Jährige war nach dem Feuer am Mittwochmorgen reanimiert und dann ins Krankenhaus gebracht worden. Am Donnerstagmittag hatte die Polizei ihren Tod bekanntgegeben. Ein 52-Jähriger war bereits am Mittwoch an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Auch der Verdächtige war bei dem Brand verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Am Mittwoch wurde er auf Anordnung eines Amtsarztes zur weiteren Behandlung in eine psychiatrische Abteilung verlegt.

Gegen ihn bestehe „zunächst der Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung und der fahrlässigen Tötung“, sagte der Sprecher. „Die weiteren Ermittlungen, auch zu den genauen Umständen der Brandursache und ihren Hintergründen, dauern aber noch an.“ Insgesamt hatte die Feuerwehr 13 Bewohner teils über Leitern aus dem brennenden Gebäude gerettet. Alle kamen ins Krankenhaus. Auch der 52-Jährige war zunächst noch reanimiert worden, dann aber im Krankenhaus gestorben. Zudem verletzte sich ein Feuerwehrmann während des Einsatzes.

Infolge des Brandes sind neun Wohnungen unbewohnbar. Die städtische SAGA kündigte als Vermieter an, eine anderweitige Unterbringung für die Bewohner zu organisieren.

