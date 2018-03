Wohnungsbrand : Feuer in Hamburg-Wilhelmsburg – Bewohnerin verletzt

Die Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Löscharbeiten dauerten knapp vier Stunden.

von Gerrit Hencke

12. März 2018, 11:10 Uhr

Hamburg | Bei einem Feuer in Hamburg-Wilhelmsburg ist am frühen Montagmorgen eine Frau verletzt worden. Das teilt die Feuerwehr mit. Demnach war eine Wohnung im zweiten Stock eines dreigeschossigen Wohnhauses in der Fährstraße gegen ein Uhr in Brand geraten.

Die betroffene Mieterin konnte sich vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig retten und wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Neun Personen mussten ihre Wohnungen verlassen und konnten im Großrettungswagen durch den Notarzt gesichtet und betreut werden. Verletzt war niemand. Die Bewohner wurden anderweitig untergebracht.

Da das Feuer sich in die Zwischendecke ausgebreitet hatte, musste diese großflächig aufgenommen werden. Die Löscharbeiten waren gegen 4 Uhr beendet.

