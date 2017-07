Hamburger Flughafen : Feuer in Fuhlsbüttel: Flüssigkeit brennt in Lufthansa-Technikhalle

Hamburg | Am Hamburger Flughafen Fuhlsbüttel hat es am Sonntag in einer Technikhalle der Lufthansa gebrannt. In einer Wanne sei am Abend eine Flüssigkeit in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr fuhr mit einem großen Aufgebot zum Einsatzort und löschte die Flammen.

Über der Halle stand eine dichte Rauchwolke. Eine Anwohnerin klagte über Unwohlsein und kam ins Krankenhaus. „Zur Brandursache können wir noch gar keine Angaben machen“, sagte ein Polizeisprecher.

von dpa/shz.de

erstellt am 10.Jul.2017 | 06:59 Uhr