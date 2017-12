Großeinsatz der Feuerwehr Hamburg : Feuer in Blockheizkraftwerk eines Versandhandels

von Gerrit Hencke

erstellt am 15.Dez.2017 | 13:03 Uhr

Hamburg | Ein Feuer in einem Blockheizkraftwerk in Hamburg-Bramfeld hat die Feuerwehr am Freitagvormittag für längere Zeit beschäftigt. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde der Notruf um 10.17 Uhr gewählt, mehrere Anrufer bestätigten Feuerschein und eine dicke schwarze Rauchsäule auf dem Gelände eines Versandhandels.

Sofort wurden zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, zwei Freiwillige Feuerwehren und Sonderfahrzeuge zur alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, brannte es im Kühlturm eines im Abriss befindlichen Blockheizkraftwerkes. Die isolierte Stahlkonstruktion war offenbar beim Abriss mit dem Schneidbrenner in Brand geraten. Angrenzende Gebäudeteile waren bereits durch den betriebseigenen Werkschutz geräumt worden, Menschen waren nicht in Gefahr.

Mehrere Gasflaschen mussten von den Einsatzkräften aus dem Gefahrenbereich gebracht und gesichert werden. Um an den Brandherd zu gelangen, wurden Teile der Anlage mithilfe eines Trennschleifers geöffnet. Nachdem das Feuer gelöscht und alle Nachlöscharbeiten abgeschlossen waren, wurde die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen des Versandhändlers übergeben. Der Einsatz der Feuerwehr Hamburg dauerte eineinhalb Stunden.

