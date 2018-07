Hamburg-Duvenstedt : Feuer auf Reiterhof: Mehr als ein Dutzend Pferde gerettet

Der Brand war in einem Lokal ausgebrochen. Mitarbeiter, Zeugen und die Feuerwehr konnten Schlimmeres verhindern.

von Florian Büh und shz.de

23. Juli 2018, 06:57 Uhr

Duvenstedt | Einem Großeinsatz der Feuerwehr und Zeugen ist zu verdanken, dass bei einem Feuer auf einem Reiterhof in Hamburg-Duvenstedt mehr als ein Dutzend Pferde vor dem sicheren Flammentod bewahrt werden konnten. Autofahrer, die gerade aus einem Lokal kamen, bemerkten in der Nacht zu Montag den Feuerschein am Puckaffer Weg. Der Brand war in dem kleinen Lokal „Reiterstübchen“ ausgebrochen, dass sich direkt an der Reithalle und den Stallungen befindet.

Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, war das Feuer bereits in den Dachbereich vorgedrungen, Mitarbeiter konnte die Pferde in Sicherheit bringen. „Mit einem massiven Löschangriff haben wir es geschafft, dass das Feuer nicht in die Stallungen übergelaufen ist. 16 bis 18 Pferde sind von Reitern und Verantwortlichen aus der angrenzenden Stallung geführt worden. Weder Mensch noch Tier sind verletzt“, berichtet der Sprecher der Feuerwehr Hamburg Werner Nölken.

Die Berufsfeuerwehr und mehrere Freiwillige Feuerwehren waren mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Noch noch nicht bestätigten Informationen soll es nur wenige Stunden zuvor einen Einbruchsversuch auf dem Gelände gegeben haben. Ob die Ereignisse in einem Zusammenhang stehen, ist noch unklar.

