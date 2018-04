Hamburger Reeperbahn : Fensterscheibe fällt von Dachterrasse der Tanzenden Türme – drei Verletzte

In einem der Hochhäuser an der Hamburger Reeperbahn ist im 24. Stock eine Fensterscheibe geborsten und heruntergefallen.

von Markus Lorenz

19. April 2018, 19:43 Uhr

Hamburg | Ein Riesenschreck und Glück im Unglück am Donnerstagnachmittag: Gegen 17 Uhr löste sich eine Glasscheibe im 24. Stock des Hochhauses „Tanzende Türme“ in St. Pauli und stürzte in die Tiefe. Das Glas verfehlte mehrere Passanten auf dem Bürgersteig nur knapp und krachte auf einen Transporter. „Drei Personen erlitten Schnittverletzungen“, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden Frauen und der Mann waren beim Vorübergehen von Splittern getroffen worden. Zwei der Passanten wurden in Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Allerdings waren ihre Verletzungen nach ersten Erkenntnissen leichterer Art.

Das Unglück ereignete sich auf der Ostseite der „Tanzenden Türme“ am Zirkusweg. Der Fußweg war anschließend mit Splittern übersät. Die Polizei sperrte die Straße sofort weiträumig ab, weil eine weitere Gefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte. Die alarmierte Feuerwehr sichtete daraufhin das 24. Stockwerk des Gebäudes. Nach Angaben der Polizei war es eine Scheibe der Dachterrasse des Restaurants.

Dort sei etwa die Hälfte einer 6 mal 0,6 Meter großen Prallschutzscheibe herabgestürzt. Es sei der äußere Teil der Doppelscheibe gewesen, die Terrasse sei weiterhin von Glas umgeben, sagte der Polizeisprecher. Die Retter sicherten verbliebene Glasreste in der Verankerung.

Zur Ursache des Unglücks gab es zunächst keine gesicherten Anhaltspunkte. Denkbar ist, dass sich die Scheibe in Folge von Handwerkertätigkeiten auf der Terrasse gelöst hatte. Ausgeschlossen wurde zunächst aber auch nicht, dass sie absichtlich in die Tiefe befördert wurde.

(mit dpa)