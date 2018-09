G20-Sonderausschuss : Fazit von Grünen und SPD: Es ist gelungen, die Fehler aufzuarbeiten

Die Koalitionsfraktionen stellen am Freitag ihren Abschlussbericht vor. Dieser beinhaltet auch ein Maßnahmenpaket.

von dpa

21. September 2018, 16:42 Uhr

Hamburg | Die Koalitionsfraktionen von SPD und Grünen haben ein gemeinsames Fazit zur Arbeit des G20-Sonderausschusses gezogen und ein Maßnahmenpaket vorgelegt. „Trotz unterschiedlicher Bewertungen zu verschiedenen Teilaspekten des Gesamtgeschehens“ habe man „eine gemeinsame Perspektive auf die notwendigen Konsequenzen aus G20 entwickelt“, heißt es in dem am Freitag von den Fraktionen veröffentlichten Abschlussbericht, der am Mittwoch in der Bürgerschaft beraten werden soll.

Fehler des Gipfels aufgearbeitet

„Im Sonderausschuss ist es uns gelungen, Fehler bei der Planung und Durchführung des Gipfels aufzuarbeiten“, sagte SPD-Obfrau Martina Friederichs.

Im Rahmen des Maßnahmenpakets sollen die Polizei künftig besser auf die zunehmende Komplexität ihrer Aufgaben vorbereitet, die Kommunikation zwischen Stadtteil, Polizei und Politik verbessert und Programme zur Gewalt- und Extremismusprävention ausgebaut werden.

Die Aufarbeitung dieses einschneidenden Ereignisses im Parlament und das Maßnahmenpaket seien ein Anfang, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. „Gemeinsam werden wir uns dafür stark machen, dass unsere Stadtgesellschaft wieder zusammenfindet“, versprach sie.

Ihre Grünen-Kollegin Antje Möller verwies auf die Spuren, die der G20-Gipfel und die schweren Ausschreitungen bei den Protesten hinterlassen hätten – „in den Köpfen der Menschen ebenso wie bei den politisch Handelnden“.

G20 hat Spuren hinterlassen

Im Abschlussbericht „wollen wir unsere Unterschiede in den Perspektiven und Bewertungen nicht unter den Teppich kehren, sondern sie nutzen für eine differenzierte Sicht auf die Dinge.“

Die Polizei habe in einem äußerst schwierigen Umfeld agiert, „das durch militante G20-Gegnerinnen und -Gegner schon im Vorfeld aufgeheizt wurde“. Verbunden mit der „konsequenten Linie der Polizei“ sei „wenig Raum für kooperative und deeskalierende Verständigungen“ geblieben.

Die massive Gewalt „von Teilen der militanten G20-Gegnerschaft“ sei jedoch nicht zu rechtfertigen, sagte Möller.