Ahrar al-Sham : Fast drei Jahre Jugendstrafe für Kampf in syrischer Terrormiliz

Der Syrer hatte sich 2013 einer Miliz angeschlossen, die als Terrororganisation eingestuft wurde.

von dpa

16. Oktober 2018, 11:57 Uhr

Hamburg | Der Staatsschutzsenat am Oberlandesgericht Hamburg hat am Dienstag einen Syrer zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Der 25-Jährige hatte sich nach Überzeugung der Richter 2013 einer Miliz in seiner nordsyrischen Heimatstadt Al-Tabka angeschlossen, die sich wenige Monate später mit der islamistischen Organisation Ahrar al-Sham vereinigte. Er kämpfte erst gegen Regierungstruppen, später gegen den Islamischen Staat (IS).

Die Ahrar al-Sham habe zeitweise rund 20.000 Mann unter Waffen gehabt. Die deutschen Behörden stufen die Miliz als Terrororganisation ein. Der Angeklagte habe sich der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetzes schuldig gemacht.