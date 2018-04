Hoopter Fähranleger : Fähre kollidiert mit in der Elbe versenktem VW-Transporter

Die Feuerwehr kann den gestohlenen Volkswagen nach vier Stunden bergen. Die Fähre wurde beschädigt.

von Joto

29. April 2018, 09:39 Uhr

Hamburg | Am Samstagnachmittag hat die Feuerwehr am Hoopter Fähranleger einen gestohlenen VW-Transporter aus der Elbe gezogen. Laut Feuerwehrangaben fuhr gegen 13 Uhr eine Fähre im Anlegebereich auf den versunkenen T5 auf. Dabei wurde die Elbfähre, die zwischen Hoopte und dem Zollenspieker Hauptdeich pendelt, nach ersten Angaben beschädigt.

Die alarmierten Feuerwehrleute aus Winsen, Hoopte und Lüneburg sicherten das Fahrzeug. Taucher der Lüneburger Feuerwehr befestigten Seile an dem Wagen. Nach gut vier Stunden konnte ein Rüstwagen den Volkswagen mit einer Seilwinde an Land ziehen. In dem durch die Schiffsschraube teilweise zerstörten Transporter fanden Polizisten einen aufgebrochenen Automaten. Dabei handelt es sich vermutlich um einen Geldwechselautomaten einer Spielhalle. Die Beamten gehen nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der Volkswagen und der Automat gestohlen sind.

Nach Angaben von Anwohnern vor Ort hatte die Elbe am Samstag zum Unfallzeitpunkt einen ungewöhnlich niedrigen Pegelstand. Es ist bereits der dritte gestohlene Wagen seit 2016, der in der Elbe am Hoopter Fähranleger von Dieben versenkt wurde. Die Polizei im Landkreis Harburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Wasserschutzpolizei Hamburg ermittelt aufgrund der Kollision der Fähre mit dem Fahrzeug.

