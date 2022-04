Lockerungen : Erstes Hotspot-Wochenende: Maskenlos auf Dom und Fischmarkt

Andernorts in Deutschland sind Masken beim Einkaufen passé. Auch bei Hamburgs Nachbarn in Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Dennoch kann man sich auch in der Hansestadt über Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen freuen.

Ohne Maske auf Fischmarkt und Dom, aber...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.