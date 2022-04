Ernährung : Erste vegetarisch-vegane Mensa an der Uni Hamburg eröffnet

An der Universität Hamburg ist am Montag die erste rein vegetarisch-vegane Mensa eröffnet worden. Im „Blattwerk - deine vegetarische Mensa“ auf dem Campus Von-Melle-Park bekommen Studierende täglich drei Gerichte, mindestens eines davon vegan, teilte das Studierendenwerk am Montag mit. Zudem würden Salat- und Gemüsebars, eine vegane Suppe, vegetarische und vegane Desserts sowie vegetarische und vegane Snacks angeboten. „Selbstproduzierte, frisch zubereitete Pasta zweimal pro Woche rundet das neue Angebot ab.“

Wissenschaftssenatorin Katharina Fegeba...

