Mit ganz viel Gefühl : Erfolgreiche Musikhörspielreihe aus Hamburg: Neue Folge von „Eule findet den Beat“ erschienen

In der dritten Folge der Musikhörspielreihe „Eule findet den Beat“ lernt Eule, einen Song zu schreiben / Rolf Zuckowski nahm die Erfinderinnen unter Vertrag

Avatar_shz von Nadine Wenzlick

02. April 2020, 17:47 Uhr

Hamburg | Aus vielen deutschen Kinderzimmern ist Eule, der Star der Musikhörspielreihe „Eule findet den Beat“, längst nicht mehr wegzudenken. Nun steht dem neugierigen und musikverliebten Vogeltier ein neues Abenteuer bevor: Eule bekommt eine Ukulele geschenkt und will einen eigenen Song schreiben.

Alles begann in einem Hamburger Café

Sechs Jahre ist es her, dass Nina Addin, Charlotte Simon und Christina Raack in einem Café im Hamburger Karoviertel die ersten Kapitel für ihre Musikhörspielreihe geschrieben haben. „Nina hat damals ein Praktikum bei einer Plattenfirma gemacht und erkannte eines Tages, dass man den Markt für Kindermusik mal etwas auffrischen könnte“, so Christina Raack. „Wir haben uns dann schnell zusammengefunden und kamen auf die Idee, dass es cool wäre, wenn man den Kindern Genres erklärt, die sie aus dem Radio kennen.“

eulefindetdenbeat

Bei einem zufälligen Treffen im Fahrstuhl erzählte Addin Kindermusik-Legende Rolf Zuckowski von dem Hörspiel-Projekt. Der zögerte nicht lange und nahm die drei Frauen für sein Label unter Vertrag. Der Rest ist Geschichte. Über 250.000 Mal hat sich die Musikhörspiel-Reihe bis heute verkauft.

Die beruflichen Hintergründe der drei Frauen ergänzen sich dabei perfekt: Christina Raack, die als freie Autorin in Hamburg arbeitet, schreibt die Geschichten, Designerin Charlotte Simon ist für die Illustrationen zuständig und Nina Addin kümmert sich um das Management und den Austausch mit den Musikern.

„Eule findet den Beat – mit Gefühl“

Die dritte Folge der Serie trägt nun den Titel „Eule findet den Beat – mit Gefühl“. Nachdem Eule in der ersten Folge von anderen Tieren wie Pop-Fliege, Rock-Maulwurf und Hip-Hop-Ratte lernte, welche Genres es gibt und wie diese sich unterscheiden, brach sie für das Nachfolge-Album mit Schlager-Biber zu einem musikalischen Roadtrip quer über den europäischen Kontinent auf.

„Es lag nahe, in Teil drei die Welttour anzuschließen“, so Raack. „Aber dann dachten wir, vielleicht muss es gar nicht so weit entfernt sein. Viel spannender fanden wir zu beleuchten, woher Musik kommt, wie sie entsteht und was sie mit einem macht, wenn man sie hört.“

Musik entsteht meist aus Gefühlen heraus

Während die blaugelbe Eule also versucht, mit der neuen Ukulele einen Song entstehen zu lassen, merkt sie, dass die meiste Musik aus Gefühlen heraus entsteht. Liebe, Freude und Mut, aber auch Traurigkeit, Angst und Wut lassen sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise vertonen.

„Wir wollen den Kindern damit vermitteln, dass es okay ist, all diese verschiedenen Gefühle zu haben“, erklärt Raack. „Und dass sie diesen Gefühlen nicht nur ausgeliefert sind, sondern versuchen können, sie auszudrücken oder etwas Kreatives daraus entstehen zu lassen.“ Dabei überzeugt „Eule findet den Beat“ nicht nur mit liebevollen Charakteren, die in eine witzige und lehrreiche Geschichte eingebunden sind, sondern auch durch handgemachte Songs, die, so Raack, „von Musikern kommen, die wirklich in diesen Genres unterwegs sind. Ich glaube, das spürt man und deswegen kann man die Musik relativ ernst nehmen. Vielleicht fühlen sich deswegen auch die Kinder ernstgenommen.“

Lehrmaterial, Theater-Konzert und mehr

Der Erfolg jedenfalls gibt den drei Frauen Recht. Mittlerweile ist um „Eule findet den Beat“ ein richtiges Imperium gewachsen: Es gibt Lehrmaterial für den Schulunterricht, eine Eule-Hörfigur für das Audiosystem Toniebox, die sich 100 000 Mal verkauft hat, und ein Eule-Theater-Konzert, das 2016 in Hamburg Premiere feierte, seit 2019 erfolgreich durch Deutschland tourt und mittlerweile schon 25 000 Besucher zählt. „Aktuell sind wir im Gespräch mit einer Produktionsfirma bezüglich einer Film- oder Serienumsetzung“, verrät Raack. Eule hat also noch einige Abenteuer vor sich.