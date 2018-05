Polizei sucht Täter : Erfolg bei erneuter G20-Fotofahndung

Bei der Polizei gingen zahlreiche Hinweise ein. Acht Personen konnten identifiziert werden.

von dpa

18. Mai 2018, 18:48 Uhr

Hamburg | Die neue Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlichen G20-Gewalttätern hat der Hamburger Polizei innerhalb von zwei Tagen 68 Hinweise eingebracht. Acht der Gesuchten seien identifiziert worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Einige hätten sich nach der Veröffentlichung der Fotos im Internet auch selbst bei der Polizei gemeldet, unter ihnen eine junge Frau, die auf den Bildern freundlich in die Kamera lächelte. Eine andere Frau, die auf dem Fahndungsfoto eine Holzstange in den Händen hält, sei dagegen noch nicht identifiziert.

Am Mittwoch hatten Polizei und Staatsanwaltschaft die Bilder von 101 Personen veröffentlicht. Ihnen werden Straftaten wie schwerer Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung oder Plünderung vorgeworfen. Bereits im Dezember hatten die Ermittler eine erste Öffentlichkeitsfahndung nach 107 Tatverdächtigen gestartet. Von diesen wurden bislang 35 identifiziert. 306 Hinweise gingen bei der Polizei ein.