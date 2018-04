Erzbistum Hamburg : Entscheidung über Schließung katholischer Schulen vertagt

Das verschuldete Erzbistum will acht seiner 21 Schulen dicht machen. Möglicherweise zeichnet sich aber doch noch eine andere Lösung ab.

16. April 2018, 12:05 Uhr

Hamburg | Die Entscheidung über die von der Schließung bedrohten katholischen Schulen wird erstmal vertagt. Das Erzbistum Hamburg ist aber bereit, mit der Hamburger Schulgenossenschaft nach Lösungen zu suchen. „Ich möchte eine langfristige und tragfähige Übernahme gemeinsamer Verantwortung für das katholische Schulwesen in Hamburg erreichen“, erklärte Erzbischof Stefan Heße am Montag.

Einer Berechnung der Unternehmensberatung Ernst & Young zufolge hat das Erzbistum rund 80 Millionen Euro Schulden, die ohne Gegenmaßnahmen bis 2021 auf 350 Millionen Euro anwachsen würden. Zum Erzbistum zählen rund 400.000 Katholiken in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Man werde nun die Analysedaten austauschen und mit der Genossenschaft rechtliche und strukturelle Fragen angehen. Anfang Mai solle es einen Workshop mit Fachleuten beider Seiten geben. Danach solle entschieden werden, ob und wie eine Kooperation gestaltet werden kann. „Wir sind dankbar für jede weitere Unterstützung und Beteiligung auf unserem Weg der Erneuerung“, sagte Heße. Das Erzbistum hatte im Januar bekannt gegeben, aus Finanznot bis zu 8 von insgesamt 21 katholischen Schulen in Hamburg zu schließen. Für drei Schulen wurde ein Moratorium ausgesprochen, um nach Lösungen zu suchen, wie auch diese Schulen erhalten bleiben können.

Aus Sicht der Initiatoren der Hamburger Schulgenossenschaft kann der Erhalt aller katholischer Schulen in der Stadt nun in einem Modell gemeinsamer Verantwortung konkret angegangen werden. „Die Verabredung eines gemeinsamen Workshops sowie die Zusage der Übergabe der Daten an die Schulgenossenschaft sind ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung", sagte Nikolas Hill, Mitinitiator der Schulgenossenschaft.