Hamburger Hafen : Elf Kreuzfahrtschiffe zu den „Hamburg Cruise Days“ 2017 erwartet

Hamburg | Kreuzfahrtspektakel auf der Elbe: Die „Hamburg Cruise Days“ locken am zweiten Septemberwochenende Hunderttausende Besucher aus aller Welt in den Hamburger Hafen. Bei dem weltweit größten Kreuzfahrtfestival werden in diesem Jahr gleich elf Schiffe vor Anker gehen, wie der Veranstalter am Samstag mitteilte.

Während den Besuchern auf dem Wasser mit Paraden und Themenfahrten ein großes Programm geboten wird, lassen sich auch auf dem Land zwischen der HafenCity und Altona zahlreiche Aktionen mit maritimen Flair erkunden.

Hier öffnen gleich 15 Themeninseln, auf denen ein breites Programm von Gastronomie über Livemusik, Kunstprojekte und Informationsveranstaltungen zum Stehenbleiben, Ausprobieren und Genießen einlädt. Es werden Hunderttausende Besucher erwartet.

Zu den Veranstaltungshighlights in diesem Jahr zählt die bisher größte Schiffsparade am Samstagabend. Angeführt von der „AIDAprima“ sollen dann insgesamt sechs Kreuzfahrtschiffe zusammen mit 24 Begleitschiffen elbabwärts schippern, während ein großes Feuerwerk den Hafen erleuchtet. Doch auch die restliche Zeit wird es nicht an Licht und Farben mangeln: Dafür sorgt Lichtkünstler Michael Batz, der rund 140 bedeutsame Gebäude, Industrieanlagen und Schiffe in maritimes Blau tauchen wird.

Diese Schiffe sind in Hamburg dabei:

AIDAprima AIDA Cruises Silver Wind Silversea Cruises Norwegian Jade Norwegian Cruise Line Europa Hapag-Lloyd Cruises Europa 2 Hapag-Lloyd Cruises MSC Preziosa MSC Kreuzfahrten Mein Schiff 3 TUI Cruises Albatros Phoenix Reisen Amadea Phoenix Reisen Sans Souci Plantours Kreuzfahrten Katharina von Bora nicko cruises Flussreisen

Ein weiterer Höhepunkt des Eventwochenendes dürfte die Musikshow der „AIDA Stars“ werden. Diese präsentieren den Besuchern ihre Show „Satisfaction“ mit Musik von den Rolling Stones - während die Band zeitgleich im Stadtpark ihr einziges Tourkonzert in Hamburg gibt.

Auch Hamburg neuestes Kulturwahrzeichen, die „Elbphilharmonie“, wird in diesem Jahr zum ersten Mal Teil des Events sein. An allen drei Tagen haben die Besucher die Möglichkeit, kostenlos und unter freiem Himmel Mitschnitte aus der Eröffnungssaison zu sehen.

„Wir sind sehr stolz, dass es uns gelungen ist, die Elbphilharmonie zum ersten Mal in ein Event in der Stadt zu integrieren. Die Elphi, der Hafen, die Hamburg Cruise Days, das passt einfach“, sagten die Veranstalter Katja Derow und Uwe Bergmann. Die Hamburg Cruise Days werden seit 2008 veranstaltet. Ab 2017 finden sie wieder im Zwei-Jahres-Rhythmus statt.

von Fabian Wegener, dpa

erstellt am 26.Aug.2017 | 16:03 Uhr