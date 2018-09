Konzert in Hamburg : Electric Light Orchestra: Eine vielseitige Band mit einem einseitigen Instagram-Account

Die Band hatte ihre großen Hits in den 70er Jahren heute spielt sie wieder Shows und versuchen sich an Social Media.

von Christin Lempfert

18. September 2018, 15:27 Uhr

Hamburg | Das Electric Light Orchestra (ELO) feiert am Dienstag seinen deutschen Tourauftakt in der Barclaycard Arena in Hamburg. Die britische Rockband hat ein Repertoire an musikalischen Klangfarben, das so vielfältig ist, wie die Generationen die ihre Musik begleitet. Die Formation gehört zu den erfolgreichsten Bands der 1970er- und 1980er-Jahre.

Die Band tourt nach langer Auszeit und Neufindungsphase durch die EU und das Vereinigte Königreich. Sie ist auch auf Instagram unterwegs, wie es sich für eine Rockband ihres Kalibers gehört.

Frontman Jeff Lynne hat mittlerweile die 70 Jahre geknackt, vermutlich sind auch viele Fans mit ihm gealtert. Ein Indiz dafür könnte sein, dass die Gruppe in Relation zu ihren Fans wenige Instagram Follower hat. Denn auf der Plattform hat das Orchestra nur rund 19.000 Abonnenten. Das steht im Kontrast dazu, dass allein in die Barclaycard Arena 16.000 Personen passen.

Die Tour durch die EU und das Vereinigte Königreich startete in Stockholm:

Danach ging es nach Oslo:

Und Kopenhagen:

So vielseitig und kreativ die Musik ist, die Bilder der Konzerte auf dem offiziellen Instagram-Account sind es nicht. Allerdings scheint sich das Motiv bewährt zu haben, auch vor gut eineinhalb Jahren, zeigte die Band die Formation:

Dabei bietet die Lichtshow viel Potenzial für eindrucksvolle Bilder:

Doch eigentlich braucht das Electric Light Orchestra keine bunten Laser-Shows, keine spektakulären Instagram-Bilder, sondern nur ihre Stimmen:

Die Geschichte einer Avantgarde-Band

Musikalisch hat das Electric Light Orchestra einiges zu bieten, darunter auch Klangbilder, die für die heutigen Hörgewohnheiten ungewöhnlich klingen, wie etwa ihre erste Top-20-Single in England „Showdown“ (1973):

Ihre Musik ist geprägt von einer Mischung aus klassischen Rock-Beats, Streicher-Arrangements und experimenteller Studiotechnik. Sie setzten neben den genretypischen Instrumenten – Gitarre, Bass, Schlagzeug und Keyboard – auch Cello, Geige und Oboe ein.

1974 folgte die Single „Can’t Get It Out Of My Head“. Damit landete die Band ihren ersten Top-10-Hit in Nordamerika. Das dazugehörige Album „Eldorado“ grenzte sich von seinen Vorgängern deutlich ab, indem es weniger experimentelle Musik enthielt und viel stärker auf eingängige Melodien setzte.

Zur Einordnung: Die großen Hits der 70er in England und den USA waren Lieder wie „Rivers of Babylon“ von Bonney M., „Bohemian Rapsody“ von Queen, „Fernando“ von Abba und Wings mit „Mull Of Kintyre“.

Der aufkommende Disco Sound der 70er wurde Teil des Stils der Formation und ein weiterer Schritt in Richtung Chart-Spitze. Das Album „Discovery“ (1797, „disco very“) brachte ihren größten Hit „Don’t Bring Me Down“ hervor.

Das Science-Fiction Konzeptalbum „Time“ (1981) landete sowohl in Deutschland als auch in England auf Platz 1 der Charts. „Hold on Tight“ stieg weltweit hoch in die Charts ein. Die Mutmacher-Hymne geht mit ihrem Beat, der an den klassischen Rock 'n' Roll erinnert, ins Ohr.

In den 1980ern nahm dann die Post-Punk- und New-Wave-Welle Fahrt auf. Auch dieser Musikstil ist experimentell. Den Rhythmen und Gitarrenriffs des Punks werden unübliche Instrumente hinzugefügt wie Synthesizer. Das wachsenden Angebot auf dem Markt machte es ELO-Kopf Jeff Lynne immer schwieriger sich soundtechnisch zu behaupten und sich mit seiner Klangmischung abzuheben.

1983 erschien noch das Album „Secret Messages“, 1986 „Balance of Power“ – die Plattenverkäufe gingen bergab und es wurde ruhig um die Band. Der Versuch Jeff Lynnes scheiterte, 2001 ein Comeback zu feiern. Der Musiker nahm die Platte „Zoom“ mit Ausnahme einiger Gastmusiker mehr oder weniger im Alleingang auf. Letztendlich kam es aber nur zu zwei Konzerten zu Werbezwecken, weil der Kartenverkauf für die Tournee zu schlecht lief.

Der neue Anlauf den Jeff Lynne mit seinen mittlerweile elf Bandkollegen 2014 startete, war erfolgreich. Die Band trat unter dem Namen „Jeff Lynne’s ELO“ im Londoner Hyde Park als Headliner des „BBC Radio 2 Festival in a Day“ auf. Die 50.000 verfügbaren Tickets für die Veranstaltung waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft.

Am 5. Mai 2016 trat die Formation mit ihrem bislang einzigen Konzert in Oberhausen vor rund 10.000 Zuschauern auf. Dabei trat ELO mit einer LED- und Laser-Show an. Jetzt kommen sie zurück nach Deutschland.