Hamburg : Elbtunnel: Verkehr fließt nach Sperrung wieder

von dpa

29. Juli 2018, 08:26 Uhr

Hamburg | Im Hamburger Elbtunnel fließt der Verkehr wieder. Der Tunnel war gesperrt worden, um die Fahrbahnerweiterung der A 7 vorzubereiten. Diese Sperrung wurde am Sonntagmorgen planmäßig gegen 6 Uhr aufgehoben, teilte die Verkehrsleitstelle in Hamburg mit.

Der Elbtunnel war am späten Samstagabend (22 Uhr) für eine Nacht komplett geschlossen worden, um Signalanzeigen und Steuerungsanlagen an die neue Verkehrsführung an der Baustelle anzupassen. Südlich des Tunnel soll die A 7 von sechs auf acht Spuren erweitert werden.

