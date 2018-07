Tragischer Unfall in Hamburg : Eiswagen überrollt Kind – Dreijährige war sofort tot

Der Fahrer des Wagens übersah offenbar das spielende Kind beim Rangieren. Jede Hilfe kam zu spät.

von Sebastian Peters

26. Juli 2018, 22:24 Uhr

Hamburg | Ein Kleinkind ist am Donnerstagabend in Osdorf (Hamburg) von einem Eiswagen überfahren und tödlich verletzt worden. Das Drama spielte sich vor einer Flüchtlingsunterkunft am Blohmkamp ab. Offenbar hatte der Fahrer das dreijährige Mädchen beim Rückwärtsfahren übersehen.

Notärzte versuchten, das Kind wiederzubeleben, ohne Erfolg. Augenzeugen mussten von Notfallseelsorgern betreut werden, ebenso wie die Eltern des Mädchens, die den Unfall mit angesehen hatten. Sie mussten mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Auch der Fahrer des Wagens erlitt einen Schock.

