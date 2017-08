„Sommer '89“ : Ein „Hörbuch-Song“: Neues Kettcar-Video wird zum Klick-Hit

Es war im Sommer '89. Der 12. August



In Hamburg ging es los



In seinem alten, himmelblauen Ford Granada



Kasseler Berge, Würzburg, Nürnberg, Linz, Wien



Ließ er alles links liegen



Das Ziel war das Burgenland, die österreichisch-ungarische Grenze



In Mattersburg besorgte er sich „den besten Bolzenschneider, dan man für Geld kaufen konnte.“



Fast 400 Schilling



In Mörbisch am See checkte er in die Pension Peterhof ein



Kaute sich einen Döner und wartete auf die Nacht



Um kurz nach eins klopfte es an seiner Tür



Der Verbindungsmann gab ihm einen Brief



Und verschwand wieder ohne ein Wort zu sagen



Er lernte den Brief auswendig und machte sich zu Fuß auf den Weg



Runter die Ödenburger Straße, vorbei an den letzten Laternen



Und kurz vor der Kehre in den Feldweg rechts rein bis ganz zum Ende



Die letzten hundert Meter weiter durch das hohe Gras



Hinein in das kleine Wäldchen



Die Grenzpatrouille um 3:30 abgewartet



Taschenlampe raus: drei mal kurz, zwei mal lang



Und dann auf der Lichtung sah er sie



Sie kamen



Gerannt





Refrain:



Es war im Sommer '89, eine Flucht im Morgengrauen



Er war der Typ, der durch die Nacht schlich



Und schnitt Löcher in den Zaun



An einer ungarischen Grenze



Im ersten Morgengrauen



Nur ein Bolzenschneider nötig



Für Löcher im Zaun



Im Sommer '89







Als sie durch den Zaun durch waren



Liefen sie so schnell es die Kinder zuließen



Bis zu den ersten Laternen



14 Menschen, drei Familien



Keine Champagnerkorken, kein Konfettijubel



Nur große Erleichterung und noch größere Erschöpfung



Sie gingen gemeinsam zum Busbahnhof, setzten sich auf die Bänke



Und warteten auf den 6:22er Bus nach Wien



Vor lauter Müdigkeit wurde kaum gesprochen



Nur einmal fragte ihn eins der Kinder



Was denn der Spruch auf seinem Dead-Kennedys-T-Shirt zu bedeuten hätte



Als der Bus dann pünktlich vorfuhr, gab er einem Vater seinen Wien-Stadtplan



Mit der eingekreisten Adresse der deutschen Botschaft



Er verteilte seinen letzten Schillinge noch auf die drei Familien



Und wünschte ihnen allen ein gutes Leben



Sie bedankten sich tränenreich und vielmals für alles



In einer Sprache und einem Dialekt, den er kaum verstand



Er vermutete damals, dass das Sächsisch war





Refrain:



Es war im Sommer '89, eine Flucht im Morgengrauen



Er war der Typ, der durch die Nacht schlich



Und schnitt Löcher in den Zaun



An einer ungarischen Grenze



Im ersten Morgengrauen



Nur ein Bolzenschneider nötig



Für Löcher im Zaun



Im Sommer '89







Zurück in Hamburg dann die große Einerseits-Andererseits-Diskussion



Am WG-Küchentisch mit seinen Freunden



Einerseits wäre die Aktion natürlich gut gemeint gewesen



Wegen den Familien und so



Aber andererseits wäre eine deutsche Einheit und darauf laufe die Entwicklung der letzten Wochen nunmal hinaus, ein großer Fehler



Deutschland dürfe nie wieder ein Machtblock mitten in Europa werden



Und eine solche Hilfe zur Flucht der DDR-Bürger



Würde nur zur weiteren Destabilisierung der Verhältnisse beitragen



Also wie gesagt: „Die Aktion war menschlich verständlich



Aber trotzdem falsch.“



Er schlug mit der flachen Hand auf die Tischplatte



Und sagte so leise, wie es ihm grad noch möglich war:



„Ihr wisst, dass das Schwachsinn ist



Sie lassen alles zurück und sie fliehen und vielleicht...“



Er machte eine kurze Pause und überlegte



Ob er den letzten Satz wirklich sagen sollte



Aber kein Wort mehr



Eine komplette Stille trat ein



Die anderen tauschten nur Blicke aus, einige lächelten milde



Jemand legte sogar sacht ein Hand auf seine Schulter



Die Sekunden vergingen



Er stand auf, verließ das Zimmer



Jacke, Tür, Treppenhaus



Er nahm seinen alten Ford Granada



Und ward nie mehr gesehen



Der Rest ist Geschichte





Refrain:



Es war im Sommer '89, eine Flucht im Morgengrauen



Er war der Typ, der durch die Nacht schlich



Und schnitt Löcher in den Zaun



Sie kamen für Kiwis und Bananen



Für Grundgesetz und freie Wahlen



Für Immobilien ohne Wert



Sie kamen für Udo Lindenberg



Für den VW mit sieben Sitzen



Für die schlechten Ossi-Witze



Sie kamen für Reisen um die Welt



Für Hartz IV und Begrüßungsgeld



Sie kamen für Besser-Wessi-Sprüche



Für die neue Einbauküche



Und genau für diesen Traum



Schnitt er Löcher in den Zaun



