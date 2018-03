Hamburg : Echte Polizisten nehmen falsche Polizisten fest

Zwei Trickbetrüger – Vater und Sohn – erbeuten eine erhebliche Geldsumme von einer 84-jährigen Frau.

von shz.de

29. März 2018, 17:55 Uhr

Hamburg | Echte Polizisten haben zwei falsche Polizisten bei einem Trickbetrug auf frischer Tat ertappt und auf einem Rastplatz in Hamburg-Harburg festgenommen. Die beiden Männer – Vater und Sohn – waren nach Angaben der Polizei vom Donnerstag bereits observiert worden, als sie sich bei einer 84 Jahre alten Frau im Stadtteil Niendorf als Polizisten ausgaben und so in ihrer Wohnung eine größere Summe Bargeld und Schmuck erbeuten konnten.

Die echten Polizisten nahmen daraufhin die Verfolgung auf und stoppten das Auto der 21 und 59 Jahre alten Verdächtigen auf einem Autobahnrastplatz. In dem Fahrzeug befanden sich neben dem Diebesgut weitere Beweismittel. Den Ermittlungen zufolge könnte das Duo für insgesamt vier versuchte und tatsächliche Trickdiebstähle in Betracht kommen.

Blaulichtmonitor

