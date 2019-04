Projekt von Dominik Bloh : Duschen für Obdachlose: Hamburger Hochbahn übergibt Linienbus

Der Bus soll mit Duschen, Toiletten, einer Kleiderkammer und Hygieneartikeln ausgestattet werden.

von Markus Lorenz

17. April 2019, 21:16 Uhr

Hamburg | Jetzt kommt der erste Hamburger Duschbus für Obdachlose endgültig ins Rollen. Die Hochbahn hat der Initiative um Autor Dominik Bloh am Mittwoch einen ausrangierten Linienbus als Spende überreicht. Dieser soll ab Sommer mit Badezimmern ausgestattet werden, um ab Jahresende wohnungslosen Menschen in der Hansestadt als mobiles Hygieneangebot zu dienen. Das Projekt gilt als europaweit beispiellos.

„Wir möchten ein Menschenrecht auf die Straße bringen: das Recht, sich zu waschen“, sagte Autor und Ideengeber Bloh bei der Übernahme auf dem Betriebshof Langenfelde. Der 30-Jährige lebte selbst elf Jahre als Obdachloser. Die Busspende sei ein Meilenstein auf dem Weg, die Idee einer Duschgelegenheit für die etwa 2000 Wohnungslosen in der Stadt zu verwirklichen. Nach Angaben des Magazins „Hinz & Kunzt“ stehen für Betroffene derzeit nur 22 Duschplätze in Hamburg zur Verfügung.

Um die Umbaukosten zu tragen, haben Bloh und seine Mitstreiter die Crowdfunding-Aktion GoBanyo gestartet. 140.000 Euro sollen bis zum 26. April gesammelt werden, um den Umbau in Auftrag geben zu können. „Bisher sind 114.000 Euro zusammengekommen, das ist Wahnsinn“, sagte Chris Poelmann, Geschäftsführer der gemeinnützigen GoBanyo GmbH. Er appellierte an Spender, auch die noch fehlenden 26.000 Euro aufzubringen. In einer zweiten Stufe will die Gruppe spätere weitere 60.000 Euro per Crowdfunding einsammeln, um die Betriebskosten zu decken.

Bei einem Gang durch das Gefährt zeigte Bloh, was mit dem Spendengeld geschehen soll: „Die Sitze kommen raus, dann werden an der Längsseite vermutlich drei vollausgestattete Badezimmer eingebaut.“ Die enthalten alles, was Menschen für die Körperpflege benötigen: außer einer Duschkabine auch WC, Waschbecken und Spiegel. Zudem finden die Nutzer Hygieneartikel vor, von Seife und Schampoo über Rasierwasser bis Tampons.

Im hinteren Bereich ist eine „Kleiderkammer“ vorgesehen, aus der sich die Obdachlosen mit Bekleidung und anderen Utensilien für das Leben auf der Straße versorgen können. In einem kleinen Aufenthaltsbereich können sie bei einer Tasse Kaffee warten, bis ein Bad frei ist.

Hochbahn-Chef Henrik Falk zeigte sich angetan: „Waschen ist Würde – diese Idee ist groß und verdient vollste Unterstützung.“ Sein Unternehmen hat nicht nur das Gefährt als Geschenk überreicht, zudem kann der Duschbus die Dienste auf dem Betriebshof nutzen, wenn es mal Probleme gibt. Falk: „Keiner kennt das Fahrzeug so gut wie unsere Techniker.“