Razzia in Köln, Hamburg und Den Haag : Drogenring zerschlagen - Heroin in Feuerlöschern geschmuggelt

vergrößern 1 von 1 Foto: Polizei Essen 1 von 1

von dpa

erstellt am 07.Dez.2017 | 16:42 Uhr

Köln/Hamburg | Drogenfahnder haben eine international tätige Bande ausgehoben, die in großem Stil Heroin in Feuerlöschern geschmuggelt haben soll. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Köln am Donnerstag mitteilten, soll die Gruppierung allein 2017 auf diese Weise 100 Kilogramm Heroin mit einem Marktwert von zwei Millionen Euro von der Türkei nach Deutschland und in die Niederlande gebracht haben. Bei der Durchsuchung von Wohnungen und Geschäftsräumen in Köln, Hamburg und Den Haag fanden die Ermittler am Mittwoch sieben Kilo Rauschgift. Vier Tatverdächtige im Alter zwischen 33 und 56 Jahren wurden festgenommen.

Seit Dezember 2016 hatte die „Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER)“ von Polizei Köln und Zollfahndungsamt Essen ermittelt. Nachdem die österreichische Polizei im Dezember 2016 eine für Köln bestimmte Lieferung von 16 Kilogramm Heroin sicherstellt hatte, kam die GER auf die Spur der international agierenden Bande.

Zusammen mit den Polizei-, Zoll- und Justizbehörden aus Österreich und den Niederlanden gelang es der GER die Lieferwege der Drogen zu rekonstruieren. So stellten Beamte des Zolls am 30. September einen türkischen Lkw sicher und nahmen den Fahrer (32) fest. In dem Lkw befanden sich fünf Feuerlöscher, in denen 18 Kilogramm Heroin versteckt waren.

Bei den Durchsuchungen am Mittwoch in acht Wohnungen und Geschäftsräumen in Köln, Hamburg und Den Haag beschlagnahmten die Ermittler weitere sieben Kilogramm Heroin. Mutmaßlich hat die Bande in diesem Jahr 100 Kilogramm Heroin mit einem Wert von zwei Millionen Euro von der Türkei nach Deutschland und in die Niederlande geliefert.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?