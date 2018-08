Hamburg : Dreijähriger stürzt aus Fenster – lebensgefährlich verletzt

Ein Mann findet ein Kleinkind vor einem Haus: Der Dreijährige war aus dem Fenster gefallen.

von shz.de

07. August 2018, 11:57 Uhr

Hamburg | In Hamburg ist ein drei Jahre alter Junge aus einem Fenster gefallen und lebensbedrohlich verletzt worden. Das Kind fiel aus dem dritten Stock eines viergeschossigen Wohnhauses in der Walter-Schmedemann-Straße auf den Eingangsweg zum Haus. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, wurde er von einem Mann betreut. Das Kind musste reanimiert werden und wurde lebensbedrohlich verletzt in ein Krankenhaus befördert.

Der Ersthelfer hatte das Kind auf dem Weg gefunden und versucht, es zu retten. Der Mann wurde anschließend durch Rettungsdienstkräfte der Feuerwehr betreut. Auch der Vater in der Wohnung benötigte Hilfe vom Kriseninterventionsteam des DRK. Die Polizei ermittelt jetzt die Unfallursache.

