Hamburg : Drei teure Autos von Urlaubern am Flughafen gestohlen

Ein 22-Jähriger soll am Hamburger Flughafen drei teure Autos von Urlaubern gestohlen haben. Der Verdächtige habe dafür vorher möglicherweise die Schlüssel unter anderem durch Taschendiebstahl erlangt, teilte die Polizei am Montag mit. Der 22-Jährige sei am Freitag vorläufig festgenommen worden. Der teuerste Wagen hatte den Angaben zufolge einen Wert von über 220.000 Euro.

Die Autos waren demnach von den Besitze...

