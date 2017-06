Festgenommen in Großhansdorf, Ahrensburg, Reinfeld : Drei mutmaßliche IS-Terroristen in Hamburg vor Gericht

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Hamburg | Vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts in Hamburg beginnt am Dienstag (9 Uhr) ein Prozess gegen drei mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor. Die drei Syrer im Alter von 18, 19 und 26 Jahren waren Mitte September 2016 in Flüchtlingsunterkünften in Großhansdorf, Ahrensburg und Reinfeld in Schleswig-Holstein festgenommen worden und sitzen seitdem in Untersuchungshaft.

Die jungen Männer sollten nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Deutschland entweder einen bereits erhaltenen Auftrag ausführen oder auf weitere Anweisungen warten. Zuvor hätten sie eine Unterweisung im Umgang mit Waffen und Sprengstoff bekommen.

Nach Erkenntnissen der Anklagebehörde war das Trio am 11. November 2015 mit Hilfe eines vom IS organisierten Schleusers und falschen Pässen in die Türkei gelangt. Von dort seien die drei Männer auftragsgemäß zunächst über Izmir nach Griechenland und weiter über die sogenannte Balkanroute nach Deutschland gereist.

Die beiden jüngeren Angeklagten waren zum Tatzeitpunkt minderjährig. Für sie dürfte darum das Jugendstrafrecht gelten, bei dem der erzieherische Gedanke im Vordergrund steht. Das Gericht hat insgesamt 27 Verhandlungstermine angesetzt. Der Staatsschutzsenat am Hanseatischen Oberlandesgericht ist auch für Fälle in Schleswig-Holstein zuständig.

Erst am Montag hatte die Bundesanwaltschaft in Norddeutschland vier andere Syrer unter Terrorverdacht festnehmen lassen. Sie sollen in ihrer Heimat Mitglieder der Terrormiliz Al-Nusra-Front gewesen sein, wie in Karlsruhe mitgeteilt wurde. Demnach wurden die Männer im Alter zwischen 39 und 51 Jahren in Lübeck sowie in Hamburg und Umgebung gefasst. Ihnen wird vorgeworfen, Wachdienste für die Al-Kaida-nahe Miliz geleistet zu haben. Zwei der Männer stehen außerdem im Verdacht, Anhänger der Regierung von Präsident Baschar al-Assad vertrieben und das Anwesen der Familie geplündert zu haben.

von dpa

erstellt am 13.Jun.2017 | 07:45 Uhr