Hochklassiges Line-Up in Hamburg : Dockville-Festival: Bands, Anreise, Tickets und Sicherheit

Hamburg | Zum elften Mal verspricht das MS Dockville Festival ein langes Wochenende voller Musik, Tanz und Kunst. Rund 60.000 Besucher kommen von Freitag bis Sonntag zum Festivalgelände nach Hamburg-Wilhelmsburg. Über 100 verschiedene Bands und Künstler spielen auf zwölf Bühnen.

Die Drei-Tagestickets sind ausverkauft, ebenso die Karten für Freitag und Samstag sind aktuell nicht mehr zu haben. Für den letzten Festival-Tag sind noch Karten erhältlich. Wer ein Ticket ergattert hat und das Festival besucht, erfährt hier alles über die Musik-Highlights, die Anfahrt und das Festivalgelände.

Die zehn Höhepunkte des Dockville:

AnnenMayKantereit

Ihre Texte handeln von Liebe und Veränderung. Es sind authentische Geschichten, die der Zuhörer glaubt und mit denen er sich identifizieren kann. Die Stimme des Sängers ist markant und einzigartige, sie klingt nach Kippen- und Whiskeykonsum. Bereits vor zwei Jahren spielte die Band auf dem Festival.

Glass Animals

Vor drei Jahren war das Quartett aus Oxford nur einem kleinen Publikum bekannt. Dann kam „Zaba“, ihr Debütalbum und erste internationale Auftritte führten die Glass Animals schon 2014 nach Hamburg. Auf dem zweiten Album „How To Be A Human Being“ vermischen sie Indietronica, Soul, Folk, TripHop-Elemente und afrikanische Rhythmen zu einer stimmigen Komposition.

King Krule

So vielfältig wie seine inzwischen gesammelten Alter Egos, etwa „The Return of Pimp Shrimp“, so vielfältig ist auch die Musik des jungen Briten Archy Marshall. King Krule bewegt sich zwischen Blues, Rock, Dubstep, Elektronik und HipHop und produziert so einen düsteren Sound mit Texten, die tief im Londoner Alltag verwurzelt sind.

Labrassabanda

Die „Men in Blech“, eine Blasmusik-Gruppe aus Bayern, sind ein Exot im Line-Up des Festivals. Seit 2007 spielt die Kombo fernab jeglicher Volkstümlichkeit zuerst in Deutschland, mittlerweile in ganz Europa eine Kombination aus Bass, Blechbläsern und Swing. Sie machen Alpen Jazz Techno und bayrischen Gypsy Brass und werfen damit herkömmliche Genres über den Haufen.

La Femme

Die Band macht französischen Krautrock und psychedelischen Rock. Nach dem erfolgreichen Debüt-Album „Psycho Tropical Berlin“ erschien Ende 2016 das Zweitwerk „Mystère“, das sie beim Dockville 2017 erstmals in Hamburg präsentieren werden.

Maxim

In seinen Liedern erzählt er Geschichten, pointiert und rhetorisch geschickt formuliert. Der Wahl-Kölner widmet sich häufig dem Thema des ewigen Suchens – und so werden seine Texte zu Analogien, die das privat Erlebte auf allgemeingültige, gesellschaftliche Themen übertragen. Auch das Songwriting findet auf unterschiedlichen Ebenen statt, die klassischen Elemente werden durch loop- und samplebasiertes Experimentieren zu vielseitigen Rhythmen, die trotz aller Melancholie groovig daherkommen.

Mighty Oaks

Das Trio spielt Folkmusik mit akustischen und elektronischen Gitarren, beschwingenden Mandolinen, klaren Basslinien und Tamburins. Mit „Howl“ feierte das internationale, mittlerweile in Berlin beheimatete Trio seinen Durchbruch. Dieser liegt nun schon drei Jahre zurück.

Moderat

Sie machen moderen elektronische Musik. Ihr Trilogie-Finale ist eines der Alben des Jahres 2016. Es ist ihre erwachsenste Arbeit. Moderat schreiben pulsierende Songs, in denen sich Energie und Melancholie abwechseln.

Mura Masa

Der Brite gehört zu den aufstrebenden „Beatmakern“. Mit erdigen Drums, die auf ultratiefe Synthie-Basslines treffen und verspielte Melodien, die sich in Richtung unaufgeregten Drops ergießen, lässt sich sein Sound der Future-Beats-Bewegung zuordnen. Auf Soundcloud hat er mittlerweile fast 260.000 Follower. Wann genau sein Debütalbum „To Fall Out Of Love To“ in diesem Jahr erscheint, steht noch nicht fest.

Sohn

Looping, Variation und Wiederholung, Klicker-Klack-Bzk-Rhythmen und künstlerische Pausen – das sind die Stilmittel des Österreichers. Er macht Electronica- und Post-Dubstep. Der Musiker veröffentliche jüngst sein Zweitwerk „Rennen“, auf dem er die Komplexität seines künstlerischen Schaffens noch einen Schritt weiter treibt.

Alle Bands des Festivals mit Auftrittstag- und -zeit sind auf der Homepage des Dockville-Festivals übersichtlich aufgelistet.

Alle Informationen zur Anfahrt mit Pkw, Fahrrad, Bahn und dem Leben auf dem Festivalgelände:

Die Öffnungszeiten des Festivalgeländes Donnerstag: ab 20 Uhr

Freitag: ab 14 Uhr

Samstag: ab 12 Uhr

Sonntag: ab 13 Uhr Der Campingplatz öffnet am Donnerstag um 14 Uhr.

Die Anreise zum Dockville Das Gelände rund um den Veranstaltungsort Schlengendeich in Hamburg-Wilhelmsburg ist weitläufig abgesperrt. Es gibt keine Parktplätze. Eine Anreise zum Festivalgelände mit dem PKW ist nicht möglich. Eine begrenzte Anzahl von externen Parkplätzen steht am S-Bahnhof Veddel zur Verfügung – für das komplette Wochenende kostet das Parken dort fünf Euro. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln Der S-Bahnhof Veddel ist der zentrale Anreisepunkt für alle Bahn- und Autofahrer. Von dort aus fährt der Shuttlebus direkt zum Gelände. Die Shuttlebusse fahren bis 22 Uhr regelmäßig im Pendelverkehr zwischen dem S-Bahnhof Veddel und dem Festivalgelände (Haltestelle Ziegelerstraße). Veddel ist nur acht Minuten vom Hauptbahnhof entfernt und lässt sich mit der S3 und S31 Richtung Harburg/Buxtehude/Stade/Neugraben erreichen. Für die Gäste mit Camping-Ticket ist der Shuttle kostenlos. Für alle anderen kosten die Fahrten zwei Euro pro Tag.

Auch für die Rückfahrt stehen die Busse ab 22 Uhr und bis 7 Uhr bereit. Sie fahren vom Festivalgelände zum S-Bahnhof Wilhelmsburg. Am Donnerstag und Montag fahren die Shuttlebusse auf ihrer Rücktour über die Haltestelle Ziegelerstraße. Mit dem Fahrrad Mit dem Rad geht es durch den Alten Elbtunnel zum Dockville Gelände. Hier haben die Gäste die Möglichkeit ihre Fahrräder auf den ausgeschilderten, kostenlosen Fahrradstellplätzen direkt am Gelände abzustellen. Wer kein vernünftiges Schloss hat oder sein teures Rennrad nicht alleine lassen möchte, kann für zwei Euro die bewachte Fahrradgarderobe nutzen. Mit dem Taxi Besucher, die mit dem Taxi kommen, sollen Schluisgrove/Schlengendeich, Hamburg-Wilhelmsburg angeben. Mit der Mitfahrgelegenheit Wer sich hinbringen lässt, nutzt den dafür eingerichteten Drop-Off-Bereich. Die Ordner weisen den Weg.

Sicherheit und Diebstahl Sicherheit Polizei und Ordnungspersonal sind vor Ort. Dennoch sollten die Besucher auf Nummer sicher gehen, dazu ein paar Tipps des Veranstalters: keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt im Zelt lassen

keine Gegenstände mitnehmen, die auf gar keinen Fall verloren gehen dürfen

gegenseitig aufeinander und auf die Sachen aufpasse

Name und Anschrift auf Zelt und anderen Dingen sind praktisch

die Wertsachen verteilen, wenn ihr im Zelt schlaft – auch tagsüber Geld und Handy in verschiedenen Taschen zu tragen.

wichtige Medikamente sollten die Gäste immer bei sich tragen Kommt trotz dieser Maßnahmen etwas abhanden, so sollen die Festivalgänger sich zunächst an den Infostand oder die Kassen wenden. Schließfächer Um noch sicherer zu sein, dass nichts abhanden kommt, können die Besucher auf dem Campinggelände gegen eine Gebühr Schließfächer nutzen: Die SafeBOX ist Festivalschließfach und Ladestation zugleich. Der umgebaute Hochseecontainer mit seinen Schließfächern in zwei Größen ist auf dem Campingplatz zu finden. Die Schließfächer sind rund um die Uhr zugänglich.

von Christin Lempfert

erstellt am 15.Aug.2017 | 18:34 Uhr