Durchfahrtsverbote : Diesel-Fahrverbote in Hamburg: Ende Mai wird's ernst

Dass Dieselfahrer in Hamburg um die Verbote noch herumkommen, ist nicht zu erwarten.

von Markus Lorenz

25. April 2018, 18:28 Uhr

Hamburg | Knapp fünf Wochen Galgenfrist bleibt Besitzern älterer Dieselautos noch: Voraussichtlich in der Woche nach Pfingsten sollen in Hamburg deutschlandweit erstmalig Fahrbeschränkungen für ältere Dieselautos Wirklichkeit werden. Jan Dube, Sprecher der Umweltbehörde: „Wir planen weiterhin mit der 21. Kalenderwoche (ab 21. Mai, d. Red.). Die Masten für die Schilder werden derzeit aufgestellt.“

Foto: Markus Lorenz

Ursprünglich hatten die Durchfahrtverbote für zwei Abschnitte der Stresemannstraße und der Max-Brauer-Allee in in Altona bereits Ende dieses Monats in Kraft treten sollen. Noch liegt der Behörde jedoch die Urteilsbegründung des Bundesverwaltungsgerichts nicht vor. Das oberste deutsche Verwaltungsgericht in Leipzig hatte es Kommunen im Februar grundsätzlich erlaubt, zum Gesundheitsschutz für ihre Bürger, Dieselfahrten einzuschränken. Die Kenntnis der genauen Entscheidungsgründe sei wichtig, um die Vorgaben für die Umsetzung einhalten zu können, sagt Dube. Dass Dieselfahrer in Hamburg um die Verbote noch herumkommen, ist aber nicht zu erwarten.

Die Vorbereitungen für die Deutschland-Premiere laufen. Die Umweltbehörde hat einen Entwurf für die Verbotsschilder veröffentlicht. Darauf sind neben einem rotumrandeten Kfz-Symbol auch der Aufdruck „Diesel bis Euro 5/V“ sowie der Zusatz „Anlieger frei“ zu sehen. In der Umgebung der Stresemannstraße hängen bereits Umleitungshinweise für ausgesperrte Lkw.

Betroffen von der Maßnahme ist ein 580 Meter langer Abschnitt der Max-Brauer-Allee zwischen Julius-Leber-Straße und Holstenstraße. Dort dürfen Diesel-Pkw und -Lkw älter als Abgasnorm Euro 6/VI nicht mehr befahren. Auf der Stresemannstraße gilt das Verbot auf gut 1,6 Kilometern zwischen Neuem Pferdemarkt und Kaltenkircher Platz, jedoch nur für Lkw älter als Euro VI. Beide Abschnitte sind durch anhaltend überhöhte Stickstoffdioxid-Werte belastet. Die Verbote treffen nach Senatsangaben theoretisch rund 239.000 in Hamburg gemeldete ältere Dieselmodelle.

Allerdings gelten für die Durchfahrtsverbote zahlreiche Ausnahmen. Nicht nur Anlieger und ihre Besucher dürfen die Straßen weiterhin mit Altdieseln passieren, sondern auch Kunden und Beschäftigte ansässiger Geschäfte, Büros, Praxen und Kanzleien, außerdem Busse, Krankenwagen, Polizei und Feuerwehr, Post, Müllautos, Handwerker und Lieferanten. Laut Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) wird die Polizei die Einhaltung der Regeln durch „vermehrte Schwerpunkt- und Stichprobenkontrollen“ überprüfen. Bei Verstößen drohen Bußgelder zwischen 25 und 75 Euro.

Die Beschränkungen gelten ganzjährig, aber nur so lange, wie sie gebraucht werden. Nach Angaben der Umweltbehörde werden sie aufgehoben, „sobald die Stickstoffdioxid-Werte an den Straßen auch ohne die Maßnahmen im Jahresdurchschnitt unter dem EU-Grenzwert bleiben“.