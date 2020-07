Die Nächte während Corona

Fotograf Tim Oehler dokumentierte die menschenleeren Straßen in Hamburg während des Lockdowns / Nun erscheint ein Bildband

23. Juli 2020, 16:44 Uhr

Hamburg | Nachts sind alle Katzen grau, und die Corona-Krise macht alle Menschen gleicher, könnte auch so eine Binsenweisheit sein. Doch jenseits von Dunkelheit und Ängsten vor dem Virus, ist es nach wie vor die Kunst und das Helle, was Hoffnung verheißt. Der Hamburger Fotograf Tim Oehler (Foto) ist solch ein Lichtblick, der nachts durch die Gassen und Hauptstraßen streifte und trübe, traurige, stille, im Dunkeln durch die Pandemie erst recht verlassen scheinende Orte wieder eine Würde zurückgibt. Nun erscheinen seine Fotos in einem illustren und auch bunten Bildband, das diese Zäsur, auch in der Stadtgeschichte, eindrucksvoll einfängt.

Es sind meist Bilder einer menschenleeren Hansestadt, die Oehler auf insgesamt 240 Seiten festhält. Sinnlich, eindrucksvoll, einprägsam, nur wenig Text illustriert die rund 150 Fotomotive. Die mausetote Herbertstraße ist dabei, die Sternbrücke, der Horner Kreisel oder die Überseebrücke. Ob Grindelberg oder Willy-Brandt-Straße Höhe Rödingsmarkt, es ist immer menschenleer, ein wenig unheimlich und trostlos zugleich, durch nächtliche Beleuchtung illuminiert, was den Fotos vielleicht das Prinzip Hoffnung einverleibt, es geht auch um Fluchten, Fluchtpunkte und fotografische Tiefe im Raum. Auch dies symbolisch.

„An jeder Ecke war ein tolles Motiv“, sagt Oehler fast lakonisch zu seinen Exkursionen im Verborgenen. Wie ein einsamer Cowboy sei er durch das späte Hamburg auf optischen Beutezug gegangen. „Ich fühlte mich plötzlich wie auf einer Wiese in einem Dorf.“ So sei selbst der „Kiez im Dauerschlaf“ gewesen. Man hätte gerade in den ersten Wochen nach Ausbruch der Pandemie „eine Nadel fallen hören“, wo sonst Horden von Feierwütigen unterwegs gewesen seien. Gleichzeitig die Frage, ob es je wieder so werden würde, wie es einmal war. Die Stunde der Chronisten, wie Fotograf Oehler, der auch eine Werbeagentur betreibt, einer ist.

Der 47-Jährige sitzt in seinem Büro mitten in Altona und erinnert sich an den diesjährigen März, als das öffentliche Leben plötzlich runtergefahren wurde. Drei Wochen lang war er jede Nacht unterwegs, machte insgesamt 4000 Aufnahmen. Stilmittel: In seinen Bildern gibt es eine große Schärfe, man solle „durchs Bild wandern“, sagt Oehler, dessen künstlerischer Anspruch unverkennbar ist. Dann räsoniert er aber auch über die Worte des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der wegen Corona mahnte, der Mensch habe sich wohl für unverwundbar gehalten.

Ohne moralisieren zu wollen, sind Oehlers Bilder auch eine Mahnung zu mehr Introspektion, Einkehr und Ruhe, andererseits reflektieren sie Zustände durch Topographien, die statt sonst voll Menschen nun von Leere geprägt waren.

Oehler liebt die Nacht, er hat schon immer, auch vor Corona, Motive im Dunkeln weltweit gesucht und gefunden. Ob in Rio, wo er Portraits machte, die nachts „durch eine größere Erhabenheit“ gewirkt hätten oder Plätze, wie den New Yorker Times Square am frühen Morgen. Auch die beleuchteten Objekte in Hamburg nun hätten eine „andere Friedlichkeit“ gehabt. Hamburg ohne Menschen sei „eine Stadt wie eine Modellbaulandschaft“ gewesen.



Corona Nights Hamburg – Fotografien von Tim Oehler; www.corona-nights.de; Erscheinungstermin: Herbst 2020