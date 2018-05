10. bis 13. Mai 2018 : Das sind die Highlights zum 829. Hafengeburtstag

Das Programm sieht insgesamt 200 verschiedene Aktivitäten vor. Die Höhepunkte finden Sie in unserer interaktiven Karte.

von Kerrin Jens

03. Mai 2018, 17:35 Uhr

Hamburg | Mit einem prall gefüllten Programm geht der Hamburger Hafengeburtstag am 10. Mai in seine 829. Auflage. Insgesamt seien mehr als 200 Programmpunkte vorgesehen, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Es gebe keine bessere Gelegenheit, in Hamburg Gäste zu empfangen und „fantastische Bilder in die Welt zu senden“, sagte Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos). Der Hafen sei nach wie vor die Identität der Hamburger.

Bis zum 13. Mai könnten deutlich mehr als die üblichen rund eine Million Besucher kommen, da der diesjährige Hafengeburtstag wegen Himmelfahrt einen Tag länger als sonst dauere – wobei das Wetter einen entscheidenden Einfluss habe. Highlights seien etwa die Schiffsparaden oder das Bühnenprogramm, bei dem verschiedene Genres von Shanty-Chören bis Heavy-Metal vertreten seien. Erstmals werde auch ein Konzert in der Elbphilharmonie Teil des Spektakels sein. Zudem werde auf dem Platz der Deutschen Einheit eine Leinwand installiert, auf der Konzerte live verfolgt werden könnten.

„Alles, was maritim vertreten ist an Fahrzeugen, haben wir während des Hafengeburtstags gebündelt hier“, sagte der stellvertretende Hafenkapitän Andreas Brummermann. Er freue sich besonders auf die „Seedov“, das nach seinen Angaben größte noch fahrende Segelschiff der Welt.

Darüber hinaus soll es mit den „Hafen Piraten“ am 12. und 13. Mai eine neue Kinderattraktion unter anderem mit Kletter-Parcours oder Verkleidungen auf der Michelwiese geben. Premiere feiern auch die sogenannten Bike-Sitter. Der HVV werde wie im vergangenen Jahr bis in die Nacht längere Züge im Einsatz haben und Sonderfahrten anbieten.

Die Kosten für das Event lägen bei rund einer Million Euro, sagte Horch. Davon müsse die Stadt bis zu 200.000 Euro tragen. Zusätzlich zur Polizei seien bis zu 350 private Ordner gleichzeitig im Einsatz. Horch sprach in diesem Zusammenhang davon, dass ein „sehr umfassendes und ausreichendes Sicherheitskonzept“ ausgearbeitet worden sei.

Diesjähriges Partnerland ist Südafrika. Der Hafengeburtstag sei eine wundervolle Gelegenheit, die starke Beziehung zwischen seinem Land und Hamburg zu demonstrieren, sagte der stellvertretende Botschafter Südafrikas, Mohamed Cassimjee. Dabei sei beim Hafengeburtstag auch ein Austausch über Wirtschaftsprojekte geplant. So sollen bereits am 9. und 10. Mai Treffen stattfinden, bei denen etwa über IT und Digitalisierung gesprochen werde, sagte Horch.

Auf der Karte finden Sie Highlights wie den Eröffnungsgottesdienst (lila Kreuz), Konzertbühnen (gelbe Note), Höhepunkte auf dem Wasser (blauer Anker), Feuerwerk (rotes Symbol) und vieles mehr.

mit Material der dpa