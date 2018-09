Gastspiel auf dem Heiligengeistfeld : Circus Krone in Hamburg – Streit um Wildtiere in der Manege

Tierschützer protestieren vor der Hamburger Show gegen das Vorzeigen von Wildtieren in der Manege – auch aus der Politik gibt es viele Stimmen gegen den Zirkus.

von dpa

28. September 2018, 14:02 Uhr

Hamburg | Ein Gastspiel des Circus Krone auf dem Hamburger Heiligengeistfeld sorgt erneut für Diskussionen um das zur Schau stellen von Wildtieren im Zirkusbetrieb. Der tierschutzpolitische Sprecher der Linksfraktion, Stephan Jersch, warf dem rot-grünen Senat am Freitag vor, entgegen der Vereinbarung im Koalitionsvertrag „völlig überkommene Zirkuspräsentationen mit Wildtieren“ nicht nur zuzulassen, sondern ihnen auch noch Vorschub zu leisten.

SPD und Grüne verwiesen auf eine Bundesratsinitiative Hamburgs von 2011, mit der die Haltung von Affen, Elefanten, Großbären, Giraffen, Nashörnern und Flusspferden in Zirkusbetrieben auf Bundesebene verboten werden sollte, die aber „leider am Widerstand von CDU und CSU gescheitert“ sei, wie der Tierschutzexperte der SPD-Fraktion, Gert Kekstadt, sagte.

Seine Grünen-Kollegin Christiane Blömeke betonte: „Auch wenn ich davon überzeugt bin, dass Circus Krone alles für das Wohl der Tiere tut, was unter den gegebenen Bedingungen möglich ist – große Wildtiere aus Savanne und Wüstenregionen gehören einfach nicht in die Manege.“ Nur weil die Bundesregierung „keine entsprechende Verordnung erlassen hat, kann dieses unwürdige Schauspiel weitergehen“.

Der Circus Krone gastiert bis zum 22. Oktober in Hamburg. Mit dabei sind auch Wildtiere wie Löwen, Tiger und ein Nashorn. Tierschutzbündnisse rufen für Freitagabend zum Protest auf.

Nach Informationen der Mopo wird der Zirkus in Hamburg auf das Vorführen der Elefanten verzichten. Bei der Premierenvorstellung des Circus Krone in Osnabrück ist eine Elefantenkuh von zwei weiteren Tieren in den Zuschauerbereich gestoßen worden. Der Elefant stürzte mit dem Kopf auf einen Zuschauer. Der Gast wurde leicht verletzt. Die Elefanten hatten während der Vorführung offenbar einen Konflikt ausgetragen.