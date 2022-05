Hamburgische Bürgerschaft : CDU wirft Rot-Grün Verkehrspolitik ohne Plan vor

In Hamburg sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Radwege ausgebaut worden - nicht selten zulasten des Autoverkehrs. Wie viel Straßenraum dabei für Autofahrer weggefallen ist, will die CDU vom rot-grünen Senat wissen. Mit der Antwort ist sie nicht zufrieden.

Die CDU in der Hamburgischen Bürgerscha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.