Idee zur Verkehrswende : CDU will Hamburger Straßen durch Leih-Boote auf der Alster entlasten

Ein Verleihsystem wie bei Fahrrädern soll es geben. Die Boote haben einen Elektromotor, gespeist von Solarzellen.

von Barbara Glosemeyer

10. Oktober 2018, 20:58 Uhr

Hamburg | So wie man Fahrräder im gesamten Stadtgebiet ausleihen kann, soll man künftig auch Boote auf der Binnen- und Außenalster ausleihen können, um vergleichsweise stressfrei und ohne Staugefahr von A nach B zu kommen. Das zumindest schlägt die CDU-Fraktion vor, die einen entsprechenden Antrag schon bald in die Bürgerschaft einbringen möchte.

Verkehrsexperte Dennis Thering (CDU) möchte das Leihsystem für Boote − kurz „Stadtboot Hamburg“ − analog zum Ausleihsystem „Stadtrad Hamburg“ einführen, das eine echte Erfolgsgeschichte sei. Aktuell gebe es 2450 Leihräder, 200 Stationen und mehr als 450.000 Kunden. Mobilität müsse aber weitergedacht werden. Thering: „Wir wollen Hamburgs Rolle als Wasserstadt stärker in den Fokus verkehrspolitischer Überlegungen rücken. Das gibt‘s in dieser Form in keiner anderen deutschen Stadt“.

Ohne Führerschein aufs Wasser

Durch eine ausreichend große Flotte und ein bedarfsorientiertes Angebot an Anlegestellen rund um Binnen- und Außenalster sowie den angrenzenden Fleeten und Kanälen könnten Interessierte von A nach B gelangen. An bis zu acht Anlegern könnten die Hamburger jeweils zehn Boote ausleihen. Bei einer Motorisierung von 15 PS wäre kein Führerschein erforderlich.

Die Registrierung und Bezahlung soll online erfolgen. „Wie bei ‚Stadtrad‘ könnte die erste halbe Stunde kostenlos sein, anschließend würde per Kilometer oder Zeit abgerechnet.“ Alle Boote sollten nach Vorstellungen der CDU mit elektrischem Antrieb ausgestattet werden und ihre Energie über Solarzellen auf den Minidächern beziehen. Thering: „Die Hamburger sind stolz auf ihre Alster. Wir wollen sie jetzt für alle noch erlebbarer machen. Jeder Weg wäre ein Erlebnis und die völlig überfüllten Busse und Straßen ein Stück weit entlastet“. Dank Elektroantrieb würde „das wegweisende Projekt auch einen Beitrag zum Umweltschutz leisten und die Luft in unserer Stadt sauberer machen“, so Thering.