Wahl 2019 : CDU-Landeschef Roland Heintze führt Partei in Europawahlkampf

von dpa

29. September 2018, 14:35 Uhr

Hamburg | Hamburgs CDU-Landesvorsitzender Roland Heintze führt seine Partei in den Europawahlkampf 2019. Bei einer Landesvertreterversammlung am Samstag wurde er auf Platz eins der Landesliste gewählt, wie die CDU Hamburg mitteilte. Auf Platz zwei und drei folgen die stellvertretende Landesvorsitzende und Altonaer Bezirkspolitikerin Anke Frieling und der Landesschatzmeister der Jungen Union, Niclas Heins.

Heintze sagte, Europa stehe bei der kommenden Wahl vor einer Richtungsentscheidung. Er trete für ein Umdenken ein: „Für mehr Kompetenzen und finanzielle Mittel für die EU in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik, des Grenzschutzes und in den Bereichen Wirtschaft und Wissenschaft.“ Weniger Mitspracherecht sollte Brüssel nach seiner Meinung bei all jenen Themen bekommen, die besser auf nationaler, regionaler oder kommunaler Ebene gelöst werden könnten. „Wichtiger als eine gemeinsame europäische Linie zur Halogenlampe ist es, in den großen globalen Fragen mit einer Stimme zu sprechen“, sagte Heintze.

Der Politiker war bereits 2014 als Spitzenkandidat der Hamburger CDU bei der Europawahl angetreten. Er verpasste jedoch den Einzug in das Europäische Parlament.