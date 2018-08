Hamburg : Busfahrer der HVV fährt Baum um: Drei Verletzte

Durch gesundheitliche Probleme des Busfahrers ist es am Sonnabend zu einem Unfall mit Verletzten gekommen.

von dpa, shz.de

20. August 2018, 06:47 Uhr

Hamburg | Bei einem Unfall eines Linienbusses in Hamburg-Neugraben sind drei Fahrgäste leicht verletzt worden. Der Bus war am Sonntagabend kurz vor 18 Uhr von der Strecke abgekommen und in einem Vorgarten gelandet, wo er einen Baum zu fall brachte. Der Fahrer hatte laut Polizei aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Diese Verletzten wurden vor Ort durch die Feuerwehr betreut und in umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Blaulichtmonitor

