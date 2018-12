Hamburg : Bürgerschaft streitet über Milliarden-Etat der Innenbehörde

Die CDU wirft der SPD vor, nicht für genug Personal bei der Polizei zu sorgen. Wird eine Pensionierungswelle ignoriert?

von dpa

12. Dezember 2018, 17:40 Uhr

Hamburg | Mit dem Einzeletat für die Innenbehörde hat die Hamburgische Bürgerschaft am Mittwoch ihre abschließenden Beratungen über den Doppelhaushalt 2019/2020 fortgesetzt. Für die CDU-Fraktion warf deren Innenexperte Dennis Gladiator dem rot-grünen Senat vor, nicht für ausreichend Personal bei Polizei, Feuerwehr und Verfassungsschutz zu sorgen. Auf die Polizei rolle eine Pensionierungswelle zu, die durch zusätzlich geplante Stellen nicht aufgefangen werden könne. „Das, was Sie jetzt machen, kommt viel zu spät und reicht bei weitem nicht aus.“

Innensenator Andy Grote (SPD) wies die Vorwürfe zurück. Mit einem Etat von über 1,4 Milliarden Euro pro Jahr und einer Erhöhung der Personalausgaben um rund 80 Millionen Euro liege der Schwerpunkt klar beim Personalaufbau. Auch der Etat des Verfassungsschutzes sei um ein Drittel gestiegen. „Mehr ist noch nie in die Sicherheit dieser Stadt investiert worden“, sagte Grote. Der Opposition warf er vor, die Erfolge der rot-grünen Innenpolitik kleinzureden.

Gladiator verwies auf eine Million Überstunden bei der Polizei, die auch zu einer schlechten Aufklärungsquote führten. Zudem gebe es in Hamburg „bundesweit die zweitmeisten Straftaten pro 100.000 Einwohner“. Er forderte mehr Videoüberwachung im Kampf gegen Kriminalität. Zudem müsse die Feuerwehr in die Lage versetzt werden, die vorgegebenen Zeiten bis zum Eintreffen am Einsatzort überall in der Stadt einhalten zu können.

Anjes Tjarks: „Hamburg ist ein sicherer Ort“

SPD-Innenexperte Sören Schumacher wies die Darstellung zurück. „Wir verzeichnen einen deutlichen Rückgang der Kriminalität“. Das Risiko, in Hamburg Opfer einer Straftat zu werden, sei „so gering wie seit 1980 nicht mehr“. Der Schwerpunkt der Haushaltsplanung liege eindeutig bei der Personalverstärkung von Polizei, Feuerwehr und Verfassungsschutz. Neben den bis 2021 geplanten zusätzlichen 300 Stellen bei der Polizei würden bereits vom kommenden Jahr an 100 Angestellte im Polizeidienst die Präsenz der Sicherheitskräfte auf der Straße erhöhen.

„Hamburg ist ein sicherer Ort“, sagte auch Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks. Bei den Raubdelikten verzeichne Hamburg „einen historischen Tiefstand“. Zudem habe Rot-Grün auch „die gefühlte Sicherheit sehr erhöht“.

Die Linke-Innenexpertin Christiane Schneider nannte die Haushaltspolitik der Innenbehörde „in weiten Teilen völlig undurchsichtig und unkontrollierbar“. Sie monierte, dass fast 19 der 20 Millionen Euro, die die Bundesregierung Hamburg für den G20-Härtefallfonds zur Entschädigung von Bürgern zur Verfügung gestellt hatte, zur Deckung sicherheitsbedingter Mehraufwendungen in die Innenbehörde geflossen seien, ohne dass die Bürgerschaft vorab informiert worden sei.

Für die FDP bewertete Carl Jarchow den deutlich um rund 20 Prozent angehobenen Innen-Etat zwar als grundsätzlich positiv. Zugleich warnte er den Senat vor einer Einstellungspolitik „nach Kassenlage“, die - vor allem in Zeiten geringerer Einnahmen - zu immer den gleichen Problemen wie Stellenabbau auf der einen Seite und Pensionierungswellen auf der anderen Seite führen werde.

AfD-Fraktionschef Dirk Nockemann warf dem Senat indirekt vor, nur „taktisch“ hinter der Polizei zu stehen. Zudem werde der Linksextremismus „nach wie vor vernachlässigt“. Zugleich sagte er Grote zu, dass die AfD alle Bemühungen in puncto Personalaufbau und Ausstattung der Polizei unterstützen werde.

Die Haushaltsberatungen hatten am Dienstag mit der Generaldebatte begonnen. Insgesamt hat der Doppelhaushalt ein Volumen von mehr als 31 Milliarden Euro. Bis Donnerstagabend soll er unter Dach und Fach sein.