Hamburg : Bürgerschaft debattiert über Radwege und Kohle-Ausstieg

Der Ausbau des Radwegenetzes und der Kohle-Ausstieg stehen am Mittwoch auf der Agenda der "Aktuellen Stunde" in Hamburg.

von dpa

25. April 2018, 11:33 Uhr

Hamburg | Die "Fahrradstadt Hamburg" und die Zukunft der Fernwärme stehen am Mittwoch im Mittelpunkt der Aktuellen Stunde in der Hamburgischen Bürgerschaft. Auf Antrag der Grünen geht es um den Ausbau des Radwegenetzes in der Stadt. Dabei sehen sie sich auch durch Umfragen bestätigt.

Im Streit um die Fernwärme fordern die Linken die Umsetzung des vereinbarten Netzrückkaufs. Thema soll auch der Ausstieg aus der Kohleverbrennung sein, wie sie von der Volksinitiative "Tschüss Kohle" gefordert wird. Die FDP fordert in dieser Frage hingegen ein Umsteuern von Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) und "bezahlbare Fernwärme statt grüner Ideologie".

Die AfD will die Bedeutung der mit den Grünen regierende SPD von Bürgermeister Peter Tschentscher thematisieren, die sie „auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit“ sieht. Um Staus schon auf den Straßen rund um Hamburg zu vermeiden, setzt sich die CDU in einem Antrag für eine Ausweitung des HVV-Tarifrings C auf Buchholz, Buxtehude und Winsen ein. Damit soll "Pendlern die Öffis schmackhaft" gemacht werden.