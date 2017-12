Regierungssuche in Berlin : Bürgermeister Olaf Scholz sieht politische Zukunft weiter in Hamburg

vergrößern 1 von 1 Foto: Markus Scholz/dpa 1 von 1

von Benjamin Haller, dpa

erstellt am 06.Dez.2017 | 11:59 Uhr

Hamburg | Mit einem klaren Bekenntnis zu Hamburg hat Bürgermeister Olaf Scholz allen Spekulationen um seine Zukunft ein Ende bereitet und einen Wechsel nach Berlin quasi ausgeschlossen. Auf die Frage, ob er im Falle einer Neuauflage der großen Koalition für ein Ministeramt zur Verfügung stehe, sagte Scholz mit Verweis auf die Regierungsbildung von Union und SPD 2013 dem „Hamburger Abendblatt“ am Mittwoch: „Vor vier Jahren bin ich Hamburger Bürgermeister geblieben. Meine Pläne haben sich an dieser Stelle nicht verändert.“

Scholz will sich beim am Donnerstag beginnenden SPD-Parteitag in Berlin als Bundesvize im Amt bestätigen lassen. Auf die Frage, ob er als stellvertretender SPD-Chef eigentlich einen Ruf ins Kabinett ablehnen könne, sagte er in dem Zeitungsinterview: „Klar. Weder ich noch sonst wer kann dazu verpflichtet werden.“

Trepoll sieht G-20-Chaos als Ursache

Hamburgs CDU-Fraktionschef André Trepoll sagte zu den Aussagen, Scholz' Versuch, in Berlin unterzukommen, habe nicht funktioniert. „Seit mehr als einem Jahr hatte man den Eindruck, dass sich Scholz weitestgehend aus der Hamburger Politik verabschiedet hat, aber dann kam G20 und statt des erhofften Karriere-Sprungbretts folgte der harte Boden der Chaostage und der Verlust seiner Glaubwürdigkeit.“ Nun könne sich Scholz hoffentlich wieder ungeteilt um die Lösung der drängenden Probleme Hamburgs wie die Elbvertiefung oder den Breitbandausbau kümmern, sagte Trepoll.

Der Fraktionschef der in Hamburg mitregierenden Grünen, Anjes Tjarks, hat die Aussagen von Scholz über seine Zukunftspläne begrüßt. „Es ist gut, das Bürgermeister Olaf Scholz den Gerüchten und Vermutungen über seine Ambitionen Richtung Berlin den Nährboden nimmt“, sagte Tjarks am Mittwoch. „Das zeigt eine verlässliche Perspektive, denn wir arbeiten in Hamburg gut zusammen.“

Zuletzt hatte Scholz mit einem Strategiepapier, mehreren Interviews und Talkshow-Auftritten Spekulationen befeuert, ihn könnte es auf die Berliner Regierungsbank oder an die Spitze der SPD ziehen. Auch in den Reihen der Union galt der frühere Bundesarbeitsminister wieder als Kandidat für ein Ministeramt. Selbstverständlich komme Scholz für ein Berliner Amt infrage, hatte etwa der CDU-Bundestagsabgeordnete Rüdiger Kruse aus Hamburg zuletzt gesagt.

Scholz will bei GroKo-Verhandlungen mitreden

Auf die Frage, ob er zu seinem Wort stehe, 2020 wieder als SPD-Spitzenkandidat bei der Hamburger Bürgerschaftswahl anzutreten, sagte Scholz: „Auch an diesen Vorstellungen hat sich nichts geändert.“ Er habe ja bereits politische Pläne für Hamburg in den 2020er-Jahren präsentiert, wie den Bau neuer U- und S-Bahnen oder Wohnungen, den Sprung über die Elbe oder die Förderung von Start-ups.

Mit Blick auf die schwierige Situation in Berlin sagte Scholz, er rechne mit „einer wie auch immer gearteten Regierungsbildung“ nicht vor dem Frühjahr. Das sei aber nicht schlimm und auch keine instabile Situation, da Deutschland eine geschäftsführende Bundesregierung von Union und SPD habe.

Sollte es zu GroKo-Verhandlungen kommen, will Scholz wieder ein Wörtchen mitreden. „Genau wie vor vier Jahren werde ich, wenn es denn zu Verhandlungen mit der Union kommt, nicht unmaßgeblich daran teilnehmen“, sagte er. Dabei sollten keine roten Linien gezogen werden. Die wichtigste Frage sei, ob es Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gelinge, Konsense zu erzielen. „Das kostet Kraft, und ich bin mir nicht mehr so sicher, ob die Kraft der Kanzlerin dafür noch reicht.“ Zudem vermisse er bei Merkel einen Plan. „Das macht es nicht leichter.“