90 Personen in Quarantäne : Britisches Mutanten-Virus B.1.1.7 in Hamburger Kita nachgewiesen

Bei der infizierten Person soll es sich um eine Erzieherin handeln.

Hamburg | Die britische Corona-Mutation B.1.1.7 ist in einer Kita in Hamburg-Altona nachgewiesen worden. In der Kita Zeiseweg sind daraufhin sämtliche Kinder, die in der Notbetreuung waren, sowie Erzieher und sonstige Mitarbeiter in Quarantäne geschickt worden. E...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.