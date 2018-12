Hamburg-St.Pauli : Brennende Matratze setzt geparktes Auto in Brand

Eine Fahndung nach den möglichen Brandstiftern verlief erfolglos. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.

von Joto

17. Dezember 2018, 07:25 Uhr

Hamburg | Eine brennende Matratze hat in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Auto in Hamburg-St. Pauli in Brand gesetzt. Gegen 1.10 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Rendsburger Straße alarmiert. Dort hatte laut Polizeiangaben vor Ort aus bisher ungeklärten Gründen eine brennende Matratze an einem Baum am Straßenrand gelehnt und war gegen ein Fahrzeug gefallen.

Die Feuerwehr konnte den im vorderen Bereich brennenden Pkw, die Matratze und herumliegenden Müll löschen, während mehrere Streifenwagenbesatzungen nach einem oder mehreren möglichen Brandstiftern fahndeten.

Weitere Hintergründe waren in der Nacht unklar. In den vergangenen Monaten hat es in Ottensen, Altona und St. Pauli wiederholt Brandstiftungen an Gegenständen wie Dixi-Klos und Gabenschränken, Büschen, Müllcontainern und Fahrzeugen gegeben.

