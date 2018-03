Hamburg : Brandstiftung in Altona: Auto vollständig ausgebrannt

Nach dem das Auto gelöscht ist, muss die Feuerwehr zu einem weiteren Brand ausrücken. Die Polizei ermittelt.

von Tobias Johanning

31. März 2018, 15:00 Uhr

Hamburg | In der Nacht zu Samstag musste die Feuerwehr in Hamburg-Altona innerhalb von 45 Minuten einen Pkw und einen Plastikkorb löschen. Gegen 3.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Friesenweg alarmiert. Dort brannte ein Smart vor einem Firmengebäude in voller Ausdehnung. Trotz des sofortigen Löschangriffs entstand am Fahrzeug ein Totalschaden. Auch zwei Glasscheiben des Gebäudes wurden durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen.

Kurz nach Ende der Löscharbeiten gegen 4.15 Uhr wurden die Feuerwehrleute zur 1,5 Kilometer entfernten Gaußstraße gerufen. Dort brannte an der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses ein Plastikkorb. Das Feuer hatte bereits auf die Holztür übergegriffen. Eine weitere Ausbreitung konnte die Feuerwehr verhindern.

Die Spurenlage deutet laut Polizei in beiden Fällen auf Brandstiftung hin. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Feuern besteht, ist derzeit nicht bekannt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?